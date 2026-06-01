সোমবার, ০১ জুন ২০২৬, ০৮:২৪ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
খেলাধুলাই পারে যুব সমাজ কে মাদকমুক্ত রাখতে ; এম পি সেলিম  যমুনার নদীর পানি বাড়ছে, তলিয়ে যাচ্ছে নিম্নাঞ্চল সিরাজগঞ্জে যমুনা নদী থেকে শিকলবাঁধা যুবকের মরদেহ উদ্ধার ঈদ ঘিরে প্রধানমন্ত্রীর গণমুখী উদ্যোগে গণআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন: মাহদী আমিন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ তোফায়েল আহমেদ মারা গেছেন দ্রুতগতিতে বাইক চালানোর প্রতিবাদ করায় ঈদের দিন খুন হন শাকিল: অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চৌহালীতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিল, আটক ২ জিয়ার স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে জনকল্যাণের রাজনীতির ডাক আমিনুল হকের জঙ্গল সলিমপুরে কোনো সন্ত্রাসীর অভয়ারণ্য থাকবে না: হুঁশিয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কোরবানির বর্জ্য নয়, প্রধানমন্ত্রী যাওয়ার পথে পড়ে ছিল বাসাবাড়ির ময়লা: ডিএনসিসি প্রশাসক
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ

যমুনার নদীর পানি বাড়ছে, তলিয়ে যাচ্ছে নিম্নাঞ্চল

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ / ১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ১ জুন, ২০২৬

যমুনা নদীর পানি সিরাজগঞ্জ পয়েন্টে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ২৪ ঘন্টায় সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টে ৩২ সে.মি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার (বিপদসীমা-১২.৯০ মিটার) ২৯৩ সে.মি. নীচ দিয়ে প্রবাহিত প্রবাহিত। কাজিপুর পয়েন্টে ৩৬ সে.মি. বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার (বিপদসীমা-১৪.৮০ মি.) ৩৪৯ সে.মিটার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি বাড়ায় চরাঞ্চলের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হতে শুরু করেছে। অন্যদিকে যমুনার অরক্ষিত অঞ্চলসমুহে ভাঙ্গন আতঙ্কে রয়েছে নদী তীরের বাসিন্দা।
কাওয়াকোলা ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক আব্দুর রাজ্জাক জানান, গত কয়েকদিনে যমুনার নদীর পানি ভালই বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে চরাঞ্চলের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হলেও এখনো ফসলের ক্ষয় ক্ষতি হয়নি। তবে পানি আর দুএকদিন বাড়তে থাকলে ইরিধান, পাট, তীল, মরিচ, বেগুনসহ সবজির ক্ষতি হবে।
পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মোকলেসুর রহমান জানান, উজানে প্রবল বৃষ্টির কারনে যমুনার নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে হয়তো আর দুএকদিন বাড়বে তারপর আবার কমার সম্ভাবনা রয়েছে। নিম্নাঞ্চল কিছুটা প্লাবিত হলেও ভাঙ্গন আতঙ্কের কিছু নেই।

 


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

খেলাধুলাই পারে যুব সমাজ কে মাদকমুক্ত রাখতে ; এম পি সেলিম 

সিরাজগঞ্জে যমুনা নদী থেকে শিকলবাঁধা যুবকের মরদেহ উদ্ধার

দ্রুতগতিতে বাইক চালানোর প্রতিবাদ করায় ঈদের দিন খুন হন শাকিল: অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

চৌহালীতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিল, আটক ২

হাঁপানিয়া যুব সংঘের উদ্যোগে সিরাজগঞ্জের চরাঞ্চলে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকীতে সিরাজগঞ্জে দুঃস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ

খেলাধুলাই পারে যুব সমাজ কে মাদকমুক্ত রাখতে ; এম পি সেলিম 

যমুনার নদীর পানি বাড়ছে, তলিয়ে যাচ্ছে নিম্নাঞ্চল

সিরাজগঞ্জে যমুনা নদী থেকে শিকলবাঁধা যুবকের মরদেহ উদ্ধার

ঈদ ঘিরে প্রধানমন্ত্রীর গণমুখী উদ্যোগে গণআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন: মাহদী আমিন

বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ তোফায়েল আহমেদ মারা গেছেন

দ্রুতগতিতে বাইক চালানোর প্রতিবাদ করায় ঈদের দিন খুন হন শাকিল: অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

চৌহালীতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিল, আটক ২

জিয়ার স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে জনকল্যাণের রাজনীতির ডাক আমিনুল হকের

জঙ্গল সলিমপুরে কোনো সন্ত্রাসীর অভয়ারণ্য থাকবে না: হুঁশিয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

কোরবানির বর্জ্য নয়, প্রধানমন্ত্রী যাওয়ার পথে পড়ে ছিল বাসাবাড়ির ময়লা: ডিএনসিসি প্রশাসক

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech