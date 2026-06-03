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স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও সাশ্রয়ী যাতায়াতে সাইকেলের গুরুত্ব

অনলাইন ডেস্ক: / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ৩ জুন, ২০২৬
- প্রতীকী ছবি

বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস আজ

আজ ৩ জুন ‘ওয়ার্ল্ড বাইসাইকেল ডে’। জাতিসংঘের উদ্যোগে ২০১৮ সাল থেকে প্রতি বছর এই দিনটি উদযাপন করা হয়, যার উদ্দেশ্য- সাইকেলের ব্যবহার বাড়ানো এবং এর স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও সামাজিক উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা।

কেন গুরুত্বপূর্ণ এই দিবস- বিশ্বজুড়ে দ্রুত নগরায়ন, যানজট ও দূষণের কারণে বিকল্প পরিবহন হিসেবে সাইকেলের গুরুত্ব বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সাইকেল একটি সহজ, সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব যাতায়াত মাধ্যম, যা শহরের চাপ কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

স্বাস্থ্যের জন্য সাইকেল চালানো-  চিকিৎসকদের মতে, নিয়মিত সাইকেল চালালে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে, ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়, মানসিক চাপ কমায়। বিশেষ করে যারা ওজন কমানো বা ফিটনেস বজায় রাখতে চান, তাদের জন্য সাইক্লিং একটি কার্যকর ব্যায়াম হিসেবে বিবেচিত।

পরিবেশ রক্ষায় বড় ভূমিকা- সাইকেল চালালে কোনো ধরনের কার্বন নিঃসরণ হয় না, ফলে বায়ুদূষণ কমাতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় সাইকেল ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা।

সমাজ ও অর্থনীতিতে প্রভাব- সাইকেল একটি কম খরচের পরিবহন ব্যবস্থা হওয়ায় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য এটি বিশেষভাবে উপকারী। পাশাপাশি শহরে যানজট কমানো, জ্বালানি সাশ্রয় এবং স্বাস্থ্য খরচ কমাতেও সহায়তা করে।

থিম ও উদ্যোগ- ২০২৬ সালে বিশ্ব বাইসাইকেল দিবসে স্বাস্থ্য, কমিউনিটি এবং পরিবেশ- এই তিনটি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন দেশে র‍্যালি, সচেতনতা কার্যক্রম ও সাইক্লিং ইভেন্টের মাধ্যমে দিবসটি পালন করা হচ্ছে।

বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস শুধু একটি উদযাপন নয়, এটি একটি বার্তা। সুস্থ জীবন, পরিষ্কার পরিবেশ এবং সহজ যাতায়াত নিশ্চিত করতে সাইকেল হতে পারে অন্যতম কার্যকর সমাধান।


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