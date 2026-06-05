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/ রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে বাসচাপায় স্বামী-স্ত্রীসহ তিনজন নিহত, মেয়ে আহত

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ / ১০ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ৫ জুন, ২০২৬

সিরাজগঞ্জ-এনায়েতপুর আঞ্চলিক সড়কের সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলার মেঘুল্লা এলাকায় বাসচাপায় অটোভ্যানযাত্রী স্বামী-স্ত্রী ও অটোভ্যানচালক নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আরো একজন আহত হয়েছে। শুক্রবার সকাল সাতটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলো-বেলকুচি উপজেলার আজুগড়া হিজলতলা গ্রামের মৃত বছের সরকারের ছেলে মোতালেব সরকার (৪০), তার স্ত্রী ফজিলা বেগম (৩৫) ও একই উপজেলার জামতৈল আজুগড়া গ্রামের মৃত সোনাউল্লাহর ছেলে নুরু (৩৫)। আহত তামান্না খাতুন মোতালেব সরকারের মেয়ে।

বেলকুচি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাফর ইমাম জানান, এনায়েতপুরে থেকে বেলকুচিগামী একটি অটোভ্যান মেঘুল্লা এলাকায় পৌছলে অটোভ্যানটির এক্সেল ভেঙ্গে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার মাঝে চলে আসে। একই সময় বিপরীত দিক থেকে ঢাকা এক্সপ্রেস নামক যাত্রীবাহী একটি বাস যাত্রীবাহী অটোভ্যানটি চাপা দিয়ে রাস্তার সাইডে গাছের সাথে ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই অটোভ্যানযাত্রী মোতালেব সরকার, তার স্ত্রী ফজিলা বেগম ও অটোভ্যানচালক নুরু মারা যায় এবং আহত হয় তামান্না খাতুন। সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় হতাহতদের উদ্ধার করা হয়। আহত তামান্না খাতুনকে বেলকুচি উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনা কবলিত যানবাহন দুটি থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে।

 


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