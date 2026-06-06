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তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৫১

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ৯ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ৬ জুন, ২০২৬



ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৫১ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানার নিয়মিত মামলা,পুরাতন মামলা,ওয়ারেন্টমূলে ও ডিএমপি অধ্যাদেশে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।

শনিবার (৬ জুন ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৫১ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।

অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ২০.জন,আদাবরে ৫ জন শেরেবাংলা নগরে ৫ জন,তেজগাঁও থানা ৭ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৭ ও হাতিরঝিল থানায় ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে।

মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. সিয়াম আহম্মেদ (২৮),
মো. ইয়াসিন সিকদার (২০),মো. মাহমুদুল হাসান (২৬),জুম্মন আলী ওরফে সুমন ওরফে সোহেল (৫১),মো. বাল্লি (২৭),ওয়াহিদ মুরাদ (৩৭),মো. জাহিদ হাসান মুন্না (১৯),মো. জালাল (২০),মো. আবিদ হোসেন রিপন (৩৫),
মো. আলাউদ্দিন আমিন (২৬),মো. সোয়েব হোসেন (২৬),মো. রুবেল (৩৫),মো. শাহাদাৎ (২২),মো. দিলদার (২৫),মো. বিপ্লব (৩২),
মো. আলম সৌকত (৪৫),মো. আক্কাস আলী (৩৫),মো. মাসুম (২৫),মো. রাসেল (৩২) ও মো. রাজিব (২৭)।

আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. রায়হান (৩০),মো. রনি আহমদ (২৮),মো. রাজু (১৮),মোস্তফা কামাল শাওন (২৯) ও শুভ হোসেন শাওন (২২)।

শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. কামরুল হাসান রনি (৪৭),পুন্নি আক্তার (২১),মো. রোহন আলী (২০),মো. জাফরান (২০) ও মো. যোবায়ের রহমান (২১)।

তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-সোনিয়া খাতুন (২৭), মো. আশিক এলাহী ওরফে রনি (১৪),মো. সাগর মিয়া ওরফে সুমন (২৫),মোছা. কল্পনা আক্তার (২৫),পারভীন বেগম (৪১),সৈয়দ ইমাম হোসেন সামি (২১) ও মো. আমিরুল ইসলাম (২৮)।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-ইমন পারভেজ (২৩), আলমগীরআলী (৪০),জাবেদহোসেন (২৮), মো. তারেক (২৫),মো.মহরম আলী (৪০), মো.রাজা মিয়া (৩৫) ও মো. সজিব মোল্লা ওরফে ইদ্রিস মোল্লা (২২)।

হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. সুজন (১৮),মো. আলমগীর হোসেন (৩০),মো. শরিফুল ইসলাম (৩৫),মো. মজিবুর রহমান আকাশ (২৭),তানিম রহমান (২৭),সৈকত (২৪) ও মো. মেহেদী হাসান সজীব (২৩)।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।


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