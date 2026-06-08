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সৌদির বিমানঘাঁটিতে বিস্ফোরণের খবরে উত্তেজনা, দায় নিল না ইরান

অনলাইন ডেস্ক: / ০ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ৮ জুন, ২০২৬

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের উপকণ্ঠে অবস্থিত আল-খার্জ বিমানঘাঁটিতে বিস্ফোরণের তথ্য পাওয়া গেছে। প্রিন্স সুলতান বিমানঘাঁটি নামেও পরিচিত এই সামরিক স্থাপনাটিতে সোমবার (৮ জুন) সকালে সম্ভাব্য মিসাইল হামলার সতর্কতা জারি করা হয়। এর কিছুক্ষণ পরই সেখানে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়।

ঘটনার পরপরই স্থানীয় বাসিন্দাদের অনতিবিলম্বে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ওই অঞ্চলের আল-খারজ বিমান ঘাঁটির কাছে বিকট বিস্ফোরণের খবর ছড়ানোর পরপরই এই সতর্কতা আসে।

তবে এই আতঙ্ক ছড়ানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই আরেকটি বিবৃতিতে সৌদি সিভিল ডিফেন্স জানায়, আল-খারজ অঞ্চলের ‘বিপদ এখন কেটে গেছে’। তবে প্রাথমিকভাবে কী ধরনের বিপদ বা হুমকি তৈরি হয়েছিল, সে বিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য দেয়নি সৌদি প্রশাসন।

সৌদি আরবের আল-খারজ বিমান ঘাঁটিতে বিস্ফোরণের খবর ছড়ানোর পর আন্তর্জাতিক মহলে আঙুল ওঠে ইরানের দিকে। তবে ইরান অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সোমবার সৌদি আরবে তারা কোনো হামলা চালায়নি। সরকারি বার্তাসংস্থা আইআরআইবিকে দেওয়া এক বক্তব্যে ইরানের এক সামরিক কর্মকর্তা বলেন, সৌদি আরবের আল-খার্জ ঘাঁটিতে ইরান কোনো হামলা চালায়নি।

ইয়েমেন থেকে ইসরায়েলে মিসাইল নিক্ষেপ
এর আগে, রবিবার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে লেবাননের রাজধানী বৈরুতে হামলা চালায় ইসরায়েল। এর জবাবে রাতে ইরান ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলের দিকে অন্তত ১০টি মিসাইল নিক্ষেপ করে। এর পর সোমবার সকালে ইসরায়েল ইরানের রাজধানী তেহরান, ইসফাহানসহ তিনটি শহরে পাল্টা মিসাইল হামলা চালায়।

এ ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর ইয়েমেন থেকে ইসরায়েলের দিকে একটি মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়। ইসরায়েল থেকে ইয়েমেনের দূরত্ব অনেক হলেও হুতি গোষ্ঠী সেখান থেকেই এ হামলা চালিয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসরায়েলের হিব্রু ভাষার সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, ইয়েমেন থেকে ছোড়া মিসাইলটি প্রতিহত করা হয়েছে। এ ঘটনায় কেউ আহত হননি। তবে আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার সময় একজন ব্যক্তি আঘাত পান। তাকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

সূত্র : আল জাজিরা ও টাইমস অব ইসরায়েল।


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