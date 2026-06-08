সোমবার, ০৮ জুন ২০২৬, ০৮:৪৭ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
নীলফামারীর ডিমলায় পুকুরে ডুবে প্রাণ গেল দুই চাচাতো বোনের শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকীতে সিংড়ায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাড়ছে পানি-ভাঙ্গন আতঙ্কে নদীতীরবাসী সিরাজগঞ্জে একদিনে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো ৫০ অবৈধ স্থাপনা রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি পদে নিয়োগ পেলেন অধ্যাপক তাহমিনা আখতার সিরাজগঞ্জে ইয়াবা ও হেরোইনসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার রায়গঞ্জে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় নেতৃত্বে সার্কেল এসপি সাইফুল ইসলাম খান জোড়া সুখবর দিলেন শাকিব খান প্রিপেইড মিটার রিচার্জের পর ২২০ ডিজিটের টোকেন পেলে যা করবেন জয়পুরহাটে নিজ ঘরে থেকে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ পরিবেশ, রাজশাহী

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকীতে সিংড়ায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

মোঃ ছালেকুর রহমান, সিংড়া (নাটোর) প্রতিনিধিঃ / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ৮ জুন, ২০২৬

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে নাটোরের সিংড়ায় বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচি পালন করেছে ইটালি ইউনিয়ন যুবদলের নেতাকর্মীরা।

সোমবার (৮ জুন) বিকেলে উপজেলার বিনগ্রাম হাটখোলা এলাকায় এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। নাটোর জেলা আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি সংসদের সদস্য এবং ইটালি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী সোহানুর রহমানের নেতৃত্বে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

এসময় নেতাকর্মীরা কাঠাল, আম, নিম, জলপাই ও বরইসহ বিভিন্ন প্রজাতির মোট ৪৫টি গাছের চারা রোপণ ও বিতরণ করেন।

কর্মসূচিতে বক্তব্য দিতে গিয়ে ইটালি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী সোহানুর রহমান বলেন, স্বনির্ভর বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা নিমগাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ করেছি। পরিবেশ সুরক্ষা ও সবুজ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নেও এটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, ইটালি ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি মনিরুল ইসলাম মনির, ইউনিয়ন যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি বেলালুর রহমান বেলাল, প্রচার সম্পাদক বাচ্চু আহমেদ আকাশ, উপজেলা ছাত্রদল নেতা আলভি আহমেদ আলিফ, আতিকুল রহমান, সজিব আহমেদ সাকিবসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

বাড়ছে পানি-ভাঙ্গন আতঙ্কে নদীতীরবাসী

সিরাজগঞ্জে একদিনে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো ৫০ অবৈধ স্থাপনা

সিরাজগঞ্জে ইয়াবা ও হেরোইনসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার

রায়গঞ্জে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় নেতৃত্বে সার্কেল এসপি সাইফুল ইসলাম খান

জয়পুরহাটে নিজ ঘরে থেকে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জে ব্রিজের নিচ থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech