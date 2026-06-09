ইরানে ফের হামলা হলে নেতানিয়াহুকে ‘একাই সামলাতে’ হবে, সতর্কবার্তা ট্রাম্পের

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে সতর্ক করে বলেছেন, ইসরায়েল যদি আবারও ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তাহলে খুব শিগগিরই তাকে একাই লড়াই চালিয়ে যেতে হতে পারে।
সোমবার সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ মন্তব্য করেন। ট্রাম্প জানান, তিনি নেতানিয়াহুকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তার ভাষায়, আমি বলেছি, তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে, নইলে খুব শিগগিরই তুমি একা হয়ে যাবে।
তার এই মন্তব্য এমন সময়ে এলো, যখন এপ্রিল মাসে কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতির পর সবচেয়ে বড় উত্তেজনার ঘটনার পর ইরান ও ইসরায়েল উভয়ই সাময়িকভাবে হামলা বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছে। একই সঙ্গে শান্তিচুক্তির লক্ষ্যে পরোক্ষ আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।
এদিকে ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে উভয় পক্ষকে গুলি ও হামলা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, শান্তির লক্ষ্যে চূড়ান্ত আলোচনা চলবে, যদি না অজ্ঞতা বা নির্বুদ্ধিতা এতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ট্রাম্প টেলিফোনে নেতানিয়াহুকে হামলা বন্ধ রাখার আহ্বানও জানিয়েছিলেন।
এর আগে রবিবার বৈরুতে ইসরায়েলের প্রাণঘাতী বোমা হামলার পর নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ইরান দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্ভাব্য যেকোনো শান্তিচুক্তি আংশিকভাবে লেবাননের সংঘাত বন্ধ হওয়ার ওপর নির্ভরশীল।
বৈরুত হামলার জবাবে ইরান উত্তর ইসরায়েলের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার সন্ধ্যায় ট্রাম্প নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনে কথা বলে পাল্টা হামলা না চালানোর অনুরোধ জানান। তবে সোমবার ভোরে ইসরায়েল ইরানের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালায়।
ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ইরানের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও একটি পেট্রোকেমিক্যাল স্থাপনা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। জবাবে ইরান হাইফার একটি অনুরূপ স্থাপনা এবং দুটি ইসরায়েলি বিমানঘাঁটিতে হামলা চালায়। এ সময় নিক্ষেপ করা অনেক ক্ষেপণাস্ত্র অধিকৃত পশ্চিম তীরের আকাশসীমায় প্রতিহত করা হয়।
সূত্র: আল-জাজিরা।
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