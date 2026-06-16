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১৬ ম্যাচের ৮টিই ড্র! ২০২৬ বিশ্বকাপে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস

অনলাইন ডেস্ক: / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ১৬ জুন, ২০২৬

জিতলে পূর্ণ তিন পয়েন্ট, ড্র করলে এক পয়েন্ট। তবে তুলনামূলক দুর্বল দলগুলোর জন্য শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে একটি ড্র-ও অনেক সময় জয়ের সমান আনন্দ বয়ে আনে। যেমন স্পেনের মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করে ইতিহাস গড়েছে কেপ ভার্দে।

সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের চারটি ভিন্ন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত চারটি ম্যাচই ড্র হয়েছে। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এমন ঘটনা খুবই বিরল। এর আগে সর্বশেষ ১৯৫৮ সালের বিশ্বকাপে একই দিনে চারটি ম্যাচ ড্র হয়েছিল।

সেই আসরের ১৫ জুন প্যারাগুয়ে-যুগোস্লাভিয়া, সুইডেন-ওয়েলস, ইংল্যান্ড-অস্ট্রিয়া এবং পশ্চিম জার্মানি-উত্তর আয়ারল্যান্ডের ম্যাচগুলো ড্র হয়েছিল। ৬৮ বছর পর আবারও বিশ্বকাপে একদিনে চারটি ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হলো।

স্পেনকে আটকে দিল কেপ ভার্দে

ইউরোপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন স্পেনকে গোলশূন্য ড্রয়ে আটকে দিয়েছে বিশ্বকাপে প্রথমবার অংশ নেওয়া কেপ ভার্দে। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা স্পেনের বিপক্ষে এই ফল কেপ ভার্দের ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা অর্জন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

জয়ের কাছাকাছি গিয়েও থামল মিশর

বেলজিয়ামের বিপক্ষে নিজেদের বিশ্বকাপ ইতিহাসের প্রথম জয় তুলে নেওয়ার খুব কাছাকাছি ছিল মিশর। তবে শেষ পর্যন্ত ১-১ গোলের সমতায় শেষ হয় ম্যাচটি। বদলি হিসেবে মাঠে নামার পর রোমেলু লুকাকুর চাপে সৃষ্ট আত্মঘাতী গোল থেকে সমতায় ফেরে বেলজিয়াম।

শেষ মুহূর্তে রক্ষা উরুগুয়ের

সৌদি আরবের বিপক্ষে পিছিয়ে থাকা উরুগুয়েকে হার এড়াতে সাহায্য করেন ম্যাক্সিমিলিয়ানো আরাউহো। ম্যাচের ৮০তম মিনিটে তাঁর করা গোলে ১-১ সমতা নিয়ে মাঠ ছাড়ে দুদল। এই ড্রয়ের ফলে ‘এইচ’ গ্রুপের চার দলেরই পয়েন্ট এখন সমান ১।

চার গোলের রোমাঞ্চ

লস অ্যাঞ্জেলেসের সোফাই স্টেডিয়ামে ইরান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। ম্যাচে দুবার পিছিয়ে পড়েও লড়াই করে সমতায় ফেরে ইরান। ফলে দুই দলই একটি করে পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে।

ড্রয়ের আধিপত্য

এবারের বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত ১৬টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ৮টিই ড্র হয়েছে, যা টুর্নামেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

আজ রাতে মাঠে নামবে ফ্রান্স, আর বুধবার সকালে খেলবে আর্জেন্টিনা। সাবেক দুই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলই চাইবে ড্রয়ের এই ধারায় ছেদ টানতে। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলগুলোর কাছে একটি ড্র-ও বড় সাফল্য হিসেবেই বিবেচিত হবে।


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