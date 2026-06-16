বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার

বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনদিন বাড়ছে। এই বাণিজ্য চালিয়ে যেতে মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বাড়ছে।
লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজ মঙ্গলবার বিনিময় হার :
বৈদেশিক মুদ্রার নাম – বাংলাদেশি টাকা
ইউএস ডলার – ১২২ টাকা ৭৫ পয়সা
ইউরো – ১৪২ টাকা ২৬ পয়সা
পাউন্ড – ১৬৪ টাকা ৬৩ পয়সা
কানাডিয়ান ডলার – ৮৬ টাকা ৭৯ পয়সা
চাইনিজ ইয়েন – ১৮ টাকা ১৫ পয়সা
ভারতীয় রুপি – ১ টাকা ২৯ পয়সা
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত – ৩০ টাকা ২৫ পয়সা
সিঙ্গাপুরি ডলার – ৯৫ টাকা ৬৫ পয়সা
সৌদি রিয়াল – ৩২ টাকা ৭৬ পয়সা
কাতারি রিয়াল – ৩৩ টাকা ৭৪ পয়সা
কুয়েতি দিনার – ৩৯৮ টাকা ৬৭ পয়সা
অস্ট্রেলিয়ান ডলার – ৮৬ টাকা ৭৯ পয়সা
(সূত্র: গুগল)
*যে কোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।
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