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/ অর্থনীতি

বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার

অনলাইন ডেস্ক: / ১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ১৬ জুন, ২০২৬
-ফাইল ছবি।

বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনদিন বাড়ছে। এই বাণিজ্য চালিয়ে যেতে মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বাড়ছে।

লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজ মঙ্গলবার বিনিময় হার :

বৈদেশিক মুদ্রার নাম – বাংলাদেশি টাকা

ইউএস ডলার – ১২২ টাকা ৭৫ পয়সা

ইউরো – ১৪২ টাকা ২৬ পয়সা

পাউন্ড – ১৬৪ টাকা ৬৩ পয়সা

কানাডিয়ান ডলার – ৮৬ টাকা ৭৯ পয়সা

চাইনিজ ইয়েন – ১৮ টাকা ১৫ পয়সা

ভারতীয় রুপি – ১ টাকা ২৯ পয়সা

মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত – ৩০ টাকা ২৫ পয়সা

সিঙ্গাপুরি ডলার – ৯৫ টাকা ৬৫ পয়সা

সৌদি রিয়াল – ৩২ টাকা ৭৬ পয়সা

কাতারি রিয়াল – ৩৩ টাকা ৭৪ পয়সা

কুয়েতি দিনার – ৩৯৮ টাকা ৬৭ পয়সা

অস্ট্রেলিয়ান ডলার – ৮৬ টাকা ৭৯ পয়সা

(সূত্র: গুগল)

*যে কোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।


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