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/ অর্থনীতি

বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার

অনলাইন ডেস্ক: / ৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ৩০ জুলাই, ২০২৬
-প্রতীকী ছবি।

বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনদিন বাড়ছে। এই বাণিজ্য চালিয়ে যেতে মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বাড়ছে।

লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজ বৃহস্পতিবার বিনিময় হার :

বৈদেশিক মুদ্রা – বাংলাদেশি টাকা

ইউএস ডলার – ১২৩ টাকা ৮২ পয়সা

ইউরো – ১৪১ টাকা ৯৫ পয়সা

পাউন্ড – ১৬৫ টাকা ৫৩ পয়সা

কানাডিয়ান ডলার – ৮৮ টাকা ১২ পয়সা

অস্ট্রেলিয়ান ডলার – ৮৬ টাকা ১০ পয়সা

চায়নিজ ইয়েন – ১৮ টাকা ৩১ পয়সা

সিঙ্গাপুরি ডলার – ৯৬ টাকা ০৪ পয়সা

ভারতীয় রুপি – ১ টাকা ২৯ পয়সা

মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত – ২৯ টাকা ৯৮ পয়সা

সৌদি রিয়াল – ৩২ টাকা ৪৩ পয়সা

কাতারি রিয়াল – ৩৩ টাকা ৮৬ পয়সা

কুয়েতি দিনার – ৩৯৫ টাকা ০৩ পয়সা

আরব আমিরাতের দিরহাম – ৩৩ টাকা ৪০ পয়সা

সূত্র: গুগল)

*যে কোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।


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