বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার

বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনদিন বাড়ছে। এই বাণিজ্য চালিয়ে যেতে মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বাড়ছে।
লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজ বৃহস্পতিবার বিনিময় হার :
বৈদেশিক মুদ্রা – বাংলাদেশি টাকা
ইউএস ডলার – ১২৩ টাকা ৮২ পয়সা
ইউরো – ১৪১ টাকা ৯৫ পয়সা
পাউন্ড – ১৬৫ টাকা ৫৩ পয়সা
কানাডিয়ান ডলার – ৮৮ টাকা ১২ পয়সা
অস্ট্রেলিয়ান ডলার – ৮৬ টাকা ১০ পয়সা
চায়নিজ ইয়েন – ১৮ টাকা ৩১ পয়সা
সিঙ্গাপুরি ডলার – ৯৬ টাকা ০৪ পয়সা
ভারতীয় রুপি – ১ টাকা ২৯ পয়সা
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত – ২৯ টাকা ৯৮ পয়সা
সৌদি রিয়াল – ৩২ টাকা ৪৩ পয়সা
কাতারি রিয়াল – ৩৩ টাকা ৮৬ পয়সা
কুয়েতি দিনার – ৩৯৫ টাকা ০৩ পয়সা
আরব আমিরাতের দিরহাম – ৩৩ টাকা ৪০ পয়সা
সূত্র: গুগল)
*যে কোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।
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