আমানতে অভিনব কৌশলে স্বর্ণ পাচারের চেষ্টা,ভারতীয় যাত্রী আটক

চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আন্ডারওয়্যারের ভেতরে অভিনব কায়দায় লুকিয়ে রাখা ‘ক্যাপসুলসদৃশ’ স্বর্ণসহ এক ভারতীয় যাত্রীকে আটক করেছে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর (সিআইআইডি)। উদ্ধার করা স্বর্ণের আনুমানিক মূল্য প্রায় ১ কোটি টাকা।
শনিবার (১ আগস্ট) সকাল ৬টা ৫৮ মিনিটে সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহ থেকে এয়ার অ্যারাবিয়ার জি-৯৫২৬ ফ্লাইটে চট্টগ্রামে আসেন ভারতীয় নাগরিক থামিম আনসারি।
বিমানবন্দরের গ্রিন চ্যানেল অতিক্রম করার পর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিআইআইডির চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ের একটি দল তাকে শনাক্ত করে।
পরে তার দেহ তল্লাশি করা হয়।
তল্লাশির একপর্যায়ে থামিম আনসারির আন্ডারওয়্যারের ভেতরে বিশেষ কৌশলে লুকিয়ে রাখা ক্যাপসুলসদৃশ আকৃতির স্বর্ণজাত পদার্থ পাওয়া যায়।
সিআইআইডি জানায়, প্যাকিং সামগ্রীসহ উদ্ধার করা বস্তুটির মোট ওজন ৪৫৫ গ্রাম। তবে প্যাকিং সামগ্রী বাদ দিয়ে প্রকৃত স্বর্ণের পরিমাণ ও বিশুদ্ধতা নির্ধারণের কাজ চলছে।
প্রাথমিকভাবে উদ্ধার করা স্বর্ণের আনুমানিক মূল্য প্রায় ১ কোটি টাকা বলে ধারণা করা হচ্ছে।
এ ঘটনায় কাস্টমস আইনে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি আটক যাত্রীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়েরের কার্যক্রমও চলমান রয়েছে।
সিআইআইডি জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহার করে স্বর্ণসহ বিভিন্ন পণ্য চোরাচালান প্রতিরোধে গোয়েন্দা নজরদারি ও অভিযান অব্যাহত থাকবে।
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