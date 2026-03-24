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ব্যবসায়ীকে পেটালেন রমনা বিএনপি’র আহ্বায়ক, স্ত্রীর মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ১ আগস্ট, ২০২৬



মার্কেটে ঢুকে ব্যবসায়ীকে মারধর করছেন রমনা থানা বিএনপির আহ্বায়ক আশরাফুল ইসলাম! এমন একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে ইন্টারনেট মাধ্যমে। এতে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে জনমনে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রচণ্ড আত্মচিৎকার করতে থাকা সত্বেও ওই ভিডিওতে যে ব্যাক্তিকে পেটানো হচ্ছে তার স্ত্রী বাদী হয়ে থানায় একটি মামলাও দায়ের করেছেন। মামলায় রমনা থানা বিএনপির আহ্বায়ক আশরাফুল ইসলাম এবং সদস্য সচিব শামীম হোসাইন সহ ১৩ জনের নাম উল্লেখ করে এবং ১০-১২ জন অজ্ঞাত জানিয়ে আসামি করা হয়েছে।

চাঁদা না দেয়ায় এই হত্যা চেষ্টা বলে অভিযোগ করেছেন হামলার শিকার রেজাউল করিমের এর স্ত্রী মামলার বাদী শাহনাজ পারভীন।

ছড়িয়ে পড়া সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, গত ৩১ মে বিকালে রমনা থানার অন্তর্ভুক্ত আনারকলি মার্কেটের নীচ তলায় দলবল নিয়ে প্রবেশ করেন বিএনপি নেতা আশরাফুল ইসলাম। পরে রেজাউল করিমকে একটি লাঠি দিয়ে নিজেই পেটান আশরাফুল।

এ ঘটনা ঘিরে আনারকলি মার্কেট ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।


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