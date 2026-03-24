বড়াইগ্রাম কেন্দ্রীয় প্রেসক্লাবের কমিটি গঠন সভাপতি মেমন, সম্পাদক শিহাব

নাটোরের বড়াইগ্রাম কেন্দ্রীয় প্রেসক্লাব এর নবগঠিত ত্রিবার্ষিক কমিটিতে সভাপতি মাহমুদুল হাসান মেমন (দৈনিক কালবেলা) ও সাধারণ সম্পাদক শাহাবুদ্দিন শিহাব (দৈনিক সংবাদ সারাবেলা) নির্বাচিত হয়েছেন।
শনিবার (১ আগষ্ট) সকালে স্থানীয় একটি কমিউনিটি সেন্টারে আনুষ্ঠানিকভাবে ২১ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির নাম ঘোষনা করেন প্রেসক্লাব নির্বাচন এর নির্বাচন কমিশনার বড়াল প্রেসক্লাবের সভাপতি অমর ডি কস্তা ও সহকারী নির্বাচন কমিশনার বড়াইগ্রাম উপজেলা মডেল প্রেসক্লাবের সভাপতি জাহিদ হাসান।
প্রেসক্লাবের সদ্য বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন লাইফ স্বাক্ষরিত ও ঘোষিত কমিটি বিলুপ্তকরণ এর পর নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করে নতুন কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।
নির্বাচিত নতুন কমিটির অন্যান্যরা হলেন, সিনিয়র সহ সভাপতি শাহ আলম (ভোরের পাতা), সহ সভাপতি রতন আলী (এশিয়ান টিাভ) ও সাইফুর রহমান (বাংলাদেশের আলো), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাজু আহমেদ (প্রান্তজন), সহ সাধারণ সম্পাদক উজ্জল হোসেন (ভেতরের খবর), সাংগঠনিক সম্পাদক কায়েস উদ্দিন (ভোরের চেতনা), সহ সাংগঠনিক সম্পাদক নাঈম হোসেন (আলোকিত পত্রিকা), দপ্তর সম্পাদক লিটন রাজ (বাংলাদেশ টাইমস্), অর্থ সম্পাদক রাব্বাী গাজী (স্বাধীন দেশ), প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোতালেব হোসেন (বিডি টুয়েন্টিফোর লাইভ ডট কম) ও সদস্যগণ শুভ্র কুমার শাহা, লিটন হোসেন লিটু, সাকলাইন শুভ, তারেক রহমান, ওসমান গণি, মেহেদী হাসান অনিক, সাজ্জাদ হোসেন অভি, পিকেএম আব্দুল বারী ও দেলোয়ার হোসেন লাইফ।
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