ভাটারায় বিদেশি পিস্তলসহ পেশাদার ছিনতাইকারী গ্রেফতার,২৫টি মোবাইল উদ্ধার

রাজধানীর ভাটারা থানা এলাকায় থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি খালি ম্যাগাজিন, ২৫টি ছিনতাইকৃত মোবাইল ফোন ও একটি ডিজিটাল ক্যামেরাসহ এক পেশাদার ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
গ্রেফতারকৃত আসামির নাম–মো. হেলাল মিয়া।
শুক্রবার দিবাগত রাতে ভাটারা থানা পুলিশের একটি দল তাকে গ্রেফতার করে।
শনিবার (১ আগস্ট) বিকালে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) গুলশান বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) এম তানভীর আহমেদ এ তথ্য জানান।
পুলিশ জানায়,শনিবার রাত আনুমানিক ১২টা ১০ মিনিটের দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভাটারা থানাধীন নয়ানগর কোকাকোলা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে হেলাল মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়।। এসময় তার হেফাজত হতে বিদেশি পিস্তল, দুটি খালি ম্যাগাজিন, ২৫টি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ছিনতাইকৃত মোবাইল ফোন, একটি ডিজিটাল নষ্ট ক্যামেরা উদ্ধার করা হয়।
পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, গ্রেফতারকৃত হেলাল মিয়া পলাতক সহযোগীদের নিয়ে ভাটারা থানাসহ ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন এলাকায় বিদেশি পিস্তল ব্যবহার করে ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছিল।
তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এছাড়া পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
Leave a Reply