সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় গ্রাম আদালত বিষয়ে বার্ষিক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত

গ্রাম আদালতের সেবা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন পরিষদে বার্ষিক ক্যাম্পেইন ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৬ জুন) বিকেলে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এ ক্যাম্পেইন ও র্যালির আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম, সুবিধা এবং স্থানীয় পর্যায়ে দ্রুত ও সহজে বিরোধ নিষ্পত্তির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, উল্লাপাড়া উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক মো: বাহাদুর আলম, ইউপি সদস্য নওজেশ আলী নায়েব, রাঙ্গা খন্দকার, হিসাব সহকারী ইমরান হোসেন, গ্রাম আদালত উল্লাপাড়া উপজেলা কো অর্ডিনেটর মোছা: সালমা বেগমসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
ক্যাম্পেইন ও র্যালিতে ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, নারী-পুরুষসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।
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