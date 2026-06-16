কোস্ট গার্ডের অভিযান: টেকনাফে সাড়ে ৬ কোটি টাকার ইয়াবাসহ মাদক কারবারি আটক

কক্সবাজারের টেকনাফে কোস্ট গার্ডের বিশেষ অভিযানে প্রায় ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের ১ লক্ষ ৩০ হাজার পিস ইয়াবাসহ একজন মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৬ জুন ) দুপুরে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, রাত ১টার দিকে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ থানাধীন হ্নীলা ইউনিয়নের আলিখালী সংলগ্ন এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর টেকনাফ স্টেশন।
অভিযানকালে একটি সন্দেহজনক বসতবাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা উদ্ধার করা হয় এবং ঘটনাস্থল থেকে একজন মাদক কারবারিকে আটক করা হয়।
জব্দকৃত ইয়াবা ও আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান তিনি।
তিনি আরও বলেন, মাদকের বিস্তার রোধে কোস্ট গার্ডের এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
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