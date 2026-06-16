জাতীয় নৃত্য প্রতিযোগিতায় রাজশ্রী প্রথম

২০২৬ সালের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতায় নৃত্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার লাহিড়ী মোহনপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ক্যামেলিয়া রায় রাজশ্রী। সে ওই বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী।
বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ফয়জুল আরাফাত পলাশ জানান, ক্যামেলিয়া রায় রাজশ্রী লেখাপড়ায় খুবই ভালো। পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চায় সে খুবই দক্ষ ও মেধাবী একজন শিক্ষার্থী। ছোটবেলা থেকেই রাজশ্রী লেখাপড়ার পাশাপাশি নৃত্য অনুশীলন করে আসছে। তার নৃত্য শিক্ষক নওগাঁ জেলার ওস্তাদ মোশাররফ হোসেন।
ক্যামেলিয়া রায় রাজশ্রীর পিতার নাম নারায়ন চন্দ্র রায় ও মাতার নাম শাপলা রায়। রাজশ্রী সবার কাছে দোয়া কামনা করেন এবং ভবিষ্যতে সে একজন নৃত্যশিল্পী হতে চায়। অনুষ্ঠান শেষে এ সময় রাজশ্রী হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাত।
উল্লাপাড়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান জানান, জাতীয় পর্যায়ে রাজশ্রী প্রথম স্থান অধিকার করে উল্লাপাড়ার মুখ উজ্জ্বল করেছে। আমি তার সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করি।
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