কর্ণফুলীতে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ভেজাল লুব অয়েল কারখানা সিলগালা, বিপুল কাঁচামাল জব্দ

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ ভেজাল লুব অয়েল এবং লুব অয়েল উৎপাদনের কাঁচামাল জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড।
মঙ্গলবার (২৩ জুন) বিকালে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, কর্ণফুলী থানাধীন ডাঙ্গারচর এলাকায় একটি কারখানায় ব্যবহৃত ও নষ্ট তেল পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করে ভেজাল লুব অয়েল উৎপাদন করা হচ্ছিল। এ তথ্যের ভিত্তিতে গত ২২ জুন ২০২৬ সোমবার বিকাল ৩টায় কোস্ট গার্ড বেইস চট্টগ্রাম ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম-এর সমন্বয়ে ওই কারখানায় যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযানকালে কারখানাটি তল্লাশি করে বিপুল পরিমাণ ভেজাল লুব অয়েল, কাঁচামাল এবং উৎপাদনে ব্যবহৃত সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।
পরবর্তীতে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী ভেজাল লুব অয়েল উৎপাদন ও মজুদের দায়ে কারখানার মালিকপক্ষকে ৩ লাখ টাকা জরিমানা করেন। জরিমানার অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয় এবং কারখানাটি ১৫ দিনের জন্য সিলগালা করে বন্ধ ঘোষণা করা হয়।
জব্দকৃত ভেজাল লুব অয়েল, কাঁচামাল ও সরঞ্জামাদি বিষয়ে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
তিনি আরও জানান, জনস্বার্থ ও ভোক্তা অধিকার রক্ষায় কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।
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