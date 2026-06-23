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শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দিনব্যাপী ‘রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত

কাউছার আলী, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ২৩ জুন, ২০২৬


সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে অবস্থিত রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়-এ ২২ ও ২৩ জুন ২০২৬ তারিখে দুই দিনব্যাপী ‘রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তী উৎসব ১৪৩৩’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উৎসবের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. তাহমিনা আক্তার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রো-উপাচার্য ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া।

দুই দিনব্যাপী এ উৎসবে রবীন্দ্র মেলা, রবীন্দ্রসংগীত প্রতিযোগিতা, সেমিনার এবং বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উৎসবে অংশগ্রহণ করেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে বক্তব্য দেন প্রফেসর ডা. এম. এ. মুহিত। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যকলা বিভাগ-এর মনোমুগ্ধকর পরিবেশনার মধ্য দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আয়োজকরা জানান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মানবিক চেতনাকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।


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