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টেকনাফে খালে উল্টে পড়া বাসের সব যাত্রীকে উদ্ধার করল বিজিবি

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ১৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ২৩ জুন, ২০২৬



কক্সবাজারের টেকনাফে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে উল্টে পড়া একটি যাত্রীবাহী বাসের সব যাত্রীকে উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এ ঘটনায় দুই নারী ও এক শিশু গুরুতর আহত হয়েছেন। তাদের টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার(২৩ জুন) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে টেকনাফের কেয়ারী ঘাট এলাকার নৌ-পুলিশ ফাঁড়ি–সংলগ্ন একটি সেতুর ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে।


বিজিবির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, কক্সবাজার থেকে টেকনাফগামী পালকী পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতুর রেলিং ভেঙে পাশের খালে পড়ে যায়। বাসটির নিবন্ধন নম্বর কক্সবাজার-জ-১১-০২৩২।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে টেকনাফ ব্যাটালিয়নের (২ বিজিবি) অধীন দমদমিয়া বিওপির সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। তাদের তৎপরতায় বাসে থাকা সব যাত্রীকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

বিজিবি জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় দুই নারী ও এক শিশু গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের দ্রুত টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি।

টেকনাফ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হানিফুর রহমান বলেন, সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি যেকোনো দুর্যোগ, দুর্ঘটনা ও মানবিক সংকটে জনগণের পাশে থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে বিজিবি। ভবিষ্যতেও এ ধরনের জনসেবামূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।


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