সিরাজগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের ইসলামিক কনফারেন্স 

কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি :
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বুধবার, ২৪ জুন, ২০২৬
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সিরাজগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের ২য় ব্যাচ (পূর্ণাঙ্গ-২২)-এর শিক্ষার্থীদের বিদায় উপলক্ষে ইসলামিক কনফারেন্স ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
বুধবার (২৪ জুন) দুপুর সাড়ে বারোটায় প্রতিষ্ঠানের অডিটোরিয়ামে সিরাজগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের ২য় ব্যাচ (পূর্ণাঙ্গ-২২)-এর শিক্ষার্থীদের বিদায় উপলক্ষে ইসলামিক কনফারেন্স ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।এতে সভাপতিত্বকরেন সিরাজগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী নাসির উদ্দিন। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন লেখক ও এক্টিভিস্ট জাকারিয়া মাসুদ (হাফি.) ইসলামী দাঈ, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের ইন্সট্রাক্টর শাহ মুহাম্মদ নুরুল আহসান প্রমুখ।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, ইন্সট্রাক্টর মোঃ শফিকুল ইসলাম, জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর মোঃ সেলিম রেজা, জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর মোঃ শরিফুল ইসলাম ও মোঃ আল আমিন মিয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। শেষে অধ্যক্ষ মহোদয় অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।
অধ্যক্ষ নাসির উদ্দিন বলেন, এই প্রথম সিরাজগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, কাজিপুর আয়োজন করেন ইসলামিক কনফারেন্স ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
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