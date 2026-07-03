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/ আন্তর্জাতিক

ভেনেজুয়েলায় ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২৫৯৫

অনলাইন ডেস্ক: / ১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ৩ জুলাই, ২০২৬

উত্তর ভেনেজুয়েলায় আঘাত হানা শক্তিশালী ভূমিকম্পের এক সপ্তাহ পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২,৫৯৫ জনে দাঁড়িয়েছে। এই বিপর্যয়ে আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১২ হাজার ৪০০ মানুষ। দেশটির অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজ গতকাল বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এই হালনাগাদ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, হতাহতের এই সংখ্যাটি অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই-বাছাই করে চূড়ান্ত করা হয়েছে। সব ডেটা ক্রস-চেক করার পরই এই নতুন তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকার কোনো অবস্থাতেই যথাযথ প্রমাণ ছাড়া কোনো সংখ্যা প্রকাশ করতে চায় না। এমনকি পরিচয় যাচাইয়ের পর পূর্বে মৃত বলে ধরে নেওয়া পাঁচজনকে জীবিত উদ্ধার করার কথাও জানান তিনি।

২৪ জুন উত্তর ভেনেজুয়েলায় যথাক্রমে ৭.২ এবং ৭.৫ মাত্রার দুটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। এই ভয়াবহ দুর্যোগে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুনর্নির্মাণের জন্য দেশটির সরকার ইতিমধ্যেই তহবিল সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ডেলসি রদ্রিগেজ জানিয়েছেন, তারা অর্থ জোগাড়ের জন্য মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সঙ্গে আলোচনা করছেন। পাশাপাশি বিশ্বব্যাংক এবং ইন্টার-আমেরিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকও দেশটিকে অনুদান ও ঋণ সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী, এই ভূমিকম্পে ভেনেজুয়েলার অন্তত ৮৫৫টি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং গৃহহীন হয়েছেন প্রায় ১২ হাজার ৮০০ মানুষ। অন্যদিকে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) জানিয়েছে, ভূমিকম্পের কারণে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজারে পৌঁছেছে। পুনর্নির্মাণ কাজের জন্য সরকার প্রাথমিকভাবে ২০ কোটি ডলার বরাদ্দ করেছে এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য গ্রহণের জন্য ‘সিএএফ-ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব ল্যাটিন আমেরিকা অ্যান্ড দ্য ক্যারিবিয়ান’-এ একটি বিশেষ অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে।

এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত ভবনগুলোর অবস্থা মূল্যায়ন ও অবকাঠামো পুনরুদ্ধারে সহায়তার জন্য ইসরায়েলি বিশেষজ্ঞদের একটি দল ইতিমধ্যেই ভেনেজুয়েলায় পৌঁছেছে। জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) প্রাথমিক ডিজিটাল বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ঘরবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানসহ সার্বিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৬৭০ কোটি ডলারে দাঁড়াতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সূত্র: আনাদোলু


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