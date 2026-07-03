জয়পুরহাটে এক স্বর্ণ পাচারকারী আটক

জয়পুরহাটে এক স্বর্ণ পাচারকারী আটক। জেলার পাঁচবিবি উপজেলার হাটখোলা সীমান্ত দিয়ে ভারতে পাচারের সময় ১০টি স্বর্ণের বার সহ এক পাচারকারীকে আটক করেছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
শুক্রবার (৩ জুলাই-২০২৬) সকাল আনুমানিক সাড়ে ৯টায় তাকে আটক করা হয় উপজেলার হাটখোলা সীমান্তের সালুয়া বিল এলাকা থেকে ।
আটক মামুনুর রশিদ (৩৫)পাঁচবিবি উপজেলার রতনপুর গ্রামের জামাল হোসেনের ছেলে বলে জানা গেছে।
বিজিবি সূত্র বলছেন, ভারতে স্বর্ণ পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে হাটখোলা বিওপির কমান্ডার নায়েব সুবেদার আনিছুর রহমানের নেতৃত্বে বিজিবির একটি দল সালুয়া বিল এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় সন্দেহভাজন হিসেবে মামুনুর রশিদকে আটক করে তার শরীর তল্লাশি করে ১০টি স্বর্ণের বার জব্দ করা হয়।
জয়পুরহাট ব্যাটালিয়নের (২০ বিজিবি) অধিনায়ক লে: কর্নেল মোহাম্মদ লতিফুল বারী বলেন, ‘উদ্ধারকৃত স্বর্ণের বারগুলো ও আটক আসামির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
Leave a Reply