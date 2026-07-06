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তাড়াশে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস পালিত

তাড়াশ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি: / ২০ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ৬ জুলাই, ২০২৬

পল্লী সমৃদ্ধ দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ’—এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সিরাজগঞ্জের তাড়াশে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস ২০২৬ পালিত হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে ​সোমবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি সচেতনতামূলক র‍্যালি বের হয়ে শহরেরে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।এ সময় শান্তির পায়রা উড়ানো হয়। পরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নুসরাত জাহানের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন বোড(বিআরডিবি) তাড়াশ উপজেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ফরহাদুল ইসলাম, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মাসুদ রানা, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন সমিতি সভাপতি শরিফুল ইসলাম, পৌর বিএনপি সাবেক যগ্ম সাধারণ সম্পাদক খন্দকার সাইফুল ইসলাম, তাড়াশ প্রেসক্লাব সভাপতি সাব্বির আহমেদ, রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বারিক খন্দকার প্রমূখ। সভায় বক্তাগণ বলেন, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পল্লী অঞ্চলের মানুষের উন্নয়ন অপরিহার্য। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও পল্লী উন্নয়নের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। বিশেষ করে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড যে ভূমিকা পালন করছে, যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে।

​ অনুষ্ঠানের শেষ অংশে পল্লী উন্নয়ন উদ্যাক্তদের হাতে চেক তুলে দেয়া হয় এবং শ্রেষ্ঠ উদ্যাক্তাদের ক্রেস্ট দিয়ে সম্মানিত করা হয়।


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