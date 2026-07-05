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/ রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ

সাংবাদিক রনি’র পিতার ইন্তেকাল

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ / ৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ৫ জুলাই, ২০২৬

দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনের সিনিয়র রিপোর্টার রফিকুল ইসলাম রনির পিতা আলহাজ্ব আমিন উদ্দিন সরকার ইন্তেকাল করেছেন। রোববার সকালে সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলার চকরসুল্লাহ গ্রামে নিজ বাসভবনে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না-লিল্লাহ….. রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, তিন মেয়ে, নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

রোববার বাদ মাগরিব মরহুমের নামাজে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে স্থানীয় সাংবাদিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতারা শোক প্রকাশ করেন। মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।


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