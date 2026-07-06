মিরপুর পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ৪০

মিরপুর মডেল থানার অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ৪০ জনকে গ্রেফতার করেছে মিরপুর মডেল থানা পুলিশ।
মিরপুর বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে মিরপুর মডেলে নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
রবিবার (৫ জুলাই ) মিরপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গ্রেফতারকৃতরা হলো-সৈকত দাস (২৬), মোস্তাফিজুর রহমান (২৬), মো. দ্বীন (২২), বিপুল দাস (৩০),জয়েনুল হক জনি (২৬), মো. সামাদ মজুমদার (২৫),নিবির (২০),মো. জিহাদ (২৩),মো. আবির (২৯),জিৎ (১৯), মো. মাসুদ রানা (২৪),প্রান্ত কুমার শীল (১৯), সোলাইমান রহমান সানি (২২),জিহাদ (১৯), মো. আল ইমরান হোসাইন (২৬),মো. সানি (২৫),মো. নীরব খান (২৫), আব্দুল আহাদ (২৭),সাইফুল ইসলাম মানিক (৩৩), সাইদুল ইসলাম (২৫),মো. কাঞ্চন (৩২),মো. হাসেম (৩৮),মেহেদী হাসান (২৮),মো. আলাউদ্দিন (৩৩),মো. ওমর ফারুক (৩৪),মো. শাকিল (৩২),মো. সোহাগ হোসেন (৩৪),মো. শহিদ (৩৮), মো. শামীম (১৮),আলামিন ওরফে ভোলা (২৫),এফ. এম. সাজ্জাদ হোসেন ওরফে সাগর (৩৮),অমিত (২৯),লিয়ন (২৭), লরেন্স (২৭),মো. সাঈদ সালবি (২৬), মো. মির্জা আবীর (২৮),মো. আকিব হোসেন (২১), ওয়াদুদ ইসলাম সাফা (২১),মুরসালিন (১৯) ও মো. মাসুদ রানা (৩০)।
ওসি হাফিজুর রহমান বলেন,গত ২৪ ঘণ্টায় মিরপুর মডেল থানা পুলিশ থানার বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৪০ জনকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
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