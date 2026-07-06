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কামারখন্দে জাতীয় পল্লী দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

কামারখন্দ,(সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি:  / ১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ৬ জুলাই, ২০২৬

‘উন্নত পল্লী সমৃদ্ধ দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ’এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে জাতীয় পল্লী দিবস উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য আলোচনা সভা ও র্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কামারখন্দ উপজেলার উদ্যোগে সোমবার ৬জুলাই উপজেলা পরিষদ হলরুমে​ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কামারখন্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ড. বিপাশা হোসাইন।

​আলোচনা সভায় বক্তারা গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, পল্লী অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং দেশের সামগ্রিক অগ্রযাত্রায় বিআরডিবি এর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব তুলে ধরেন। উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পল্লী অঞ্চলের প্রতিটি নাগরিককে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার আহ্বান জানান এবং সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন।

​অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিআরডিবি এর কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সুধীসমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।


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