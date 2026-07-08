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পল্লবীতে ২০টি ককটেল ও পেট্রোল বোমাসহ যুবক গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ৮ জুলাই, ২০২৬

রাজধানীর মিরপুরের পল্লবী এলাকায় সরকার বিরোধী স্লোগান দিয়ে মিছিল করার সময় ২০টি ককটেল ও পেট্রোল বোমাসহ সামি (২০) নামের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার (৮ জুলাই) দুপুরে ডিএমপির মিরপুর বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. মোস্তাক সরকার এসব তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, গতকাল মঙ্গলবার (৭ জুলাই) রাত ৯টা ১০ মিনিটের দিকে পল্লবী থানাধীন সেকশন-১২, ব্লক-সি তে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ককটেল ও পেট্রোল বোমা তৈরি করে নিজ হেফাজতে রেখে পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে নির্বাচিত সরকার বিরোধী শ্লোগান দিয়ে মিছিলের সময় মো: সামি নামের এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অজ্ঞাতনামা আরও ৪০ থেকে ৪৫ জন পালিয়ে যায়।

ডিসি মো. মোস্তাক বলেন, গ্রেফতার মো. সামির কাধে থাকা একটি কালো রংয়ের স্কুল ব্যাগের ভিতর ২০টি ককটেল, ৫০০ মিলি প্লাস্টিকের পেট্টোল ভর্তি সেভেনআপের বোতল, ২৫০ মিলি প্লাস্টিকের পেট্টোল ভর্তি স্প্রাইটের বোতল, ২৫০ মিলি প্লাস্টিকের পেট্টোল ভর্তি স্পীডের বোতল, ২৫০ মিলি প্লাস্টিকের পেট্টোল ভর্তি কোকাকোলার বোতল, ২টি ২০০ মিলি প্লাস্টিকের পেট্টোল ভর্তি ডিউ এর বোতল, ২০০ মিলি প্লাস্টিকের পেট্টোল ভর্তি প্রান ফ্রুট ফান লাচ্চির বোতল জব্দ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।


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