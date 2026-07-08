ইউরোপে কর্মসংস্থানে আনসার-ভিডিপির ৩০০ নারী সদস্য বাছাই শুরু

ইউরোপে বৈধ ও নিরাপদ উপায়ে দক্ষ জনশক্তি পাঠানোর লক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩০০ নারী সদস্য বাছাই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। নির্বাচিত সদস্যদের ইউরোপের দেশ মলদোভায় কর্মসংস্থানের জন্য প্রস্তুত করা হবে।
বুধবার (৮ জুলাই) আনসার সদরদপ্তরে এ কার্যক্রমের প্রথম ধাপ অনুষ্ঠিত হয়।
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে ঢাকা মহানগর আনসারের (ডিএমএ) শহর প্রতিরক্ষা দল (টিডিপি) থেকে সদস্যদের বাছাই করা হচ্ছে। প্রথম ধাপে ঢাকা মহানগর আনসার উত্তর ও পূর্ব জোনের প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ১৩৯ জন নারী সদস্য এতে অংশ নেন।
আনসার কর্তৃপক্ষ জানায়, পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া শতভাগ স্বচ্ছ রাখতে পাঁচটি পৃথক বাছাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতা যাচাই ও মৌখিক পরীক্ষাসহ প্রতিটি ধাপে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে।
প্রার্থীরা নিজ নিজ স্মার্টফোন ব্যবহার করে গুগল ফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেন। পরে তাদের উচ্চতা, ওজনসহ শারীরিক যোগ্যতা যাচাই এবং পাঁচটি কমিটির সমন্বয়ে গঠিত জুরি বোর্ডের সামনে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।
পরীক্ষার প্রতিটি ধাপের নম্বর বিশেষায়িত সফটওয়্যারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেধাতালিকা প্রস্তুত করায় মানবীয় হস্তক্ষেপ বা কারচুপির সুযোগ থাকছে না।
প্রথম ধাপ শেষে বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) ঢাকা মহানগর আনসার দক্ষিণ ও পশ্চিম জোনের আরও ১৬১ জন নারী সদস্য একই প্রক্রিয়ায় বাছাই পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
আনসার সদরদপ্তর জানায়, চূড়ান্তভাবে নির্বাচিতদের আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণে পেশাগত দক্ষতার পাশাপাশি ইউরোপের সমাজ-সংস্কৃতি, কর্মপরিবেশ ও ভাষাগত প্রস্তুতির বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যাতে তারা বিদেশে গিয়ে সফলভাবে কাজ করতে পারেন।
এই উদ্যোগ সফল হলে দালালনির্ভর ও ঝুঁকিপূর্ণ অভিবাসনের পরিবর্তে বৈধ, নিরাপদ ও মেধাভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির একটি নতুন মডেল তৈরি হবে। একই সঙ্গে নারীদের কর্মসংস্থান, রেমিট্যান্স বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও শক্তিশালী হবে।
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