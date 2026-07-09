সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ফেয়ারডিল-স্ক্যাফসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ২শত ৬২ বোতল ফেয়ারডিল ও ৪৪ বোতল স্ক্যাফসহ দুইজন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এসময় নগদ ১৪ হাজার টাকা ও ১টি মাইক্রোবাস জব্দ করা হয়।
বৃহস্পতিবার সকাল র্যাব-১২-এর সদর কোম্পানি কমান্ডার মেজর তাবরীজ তাজওয়ার শরীফ স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
র্যাব-১২ সূত্রে জানা যায়, বুধবার বিকেল সলঙ্গা থানার হরিণচড়া এলাকায় ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কের পাশে ফুড ভিলেজ হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের সামনে অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় মাদক পরিবহনের সময় দুইজনকে আটক করা হয়।
গ্রেফতারকৃত আসামী কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানার মুসলিম নগর গ্রামের মৃত মসলেম মন্ডল ছেলে রবিউল ইসলাম(৫৪) ও মিলেরপাড় গ্রামের মৃত আসাদুল মেকার ছেলে তহিদুল ইসলাম(৩৮) কে গ্রেফতার করা হয়েছে।
গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে সলঙ্গা থানায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
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