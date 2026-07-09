তিন দিনের সরকারি সফরে শুক্রবার রাজশাহীতে আসছেন ভূমিমন্ত্রী

ভূমিমন্ত্রী মোঃ মিজানুর রহমান মিনু, এমপি তিন দিনের সরকারি সফরে আগামীকাল শুক্রবার (১০ জুলাই) রাজশাহী আসছেন। সফরকালে তিনি সরকারি ও সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেবেন।
সফরসূচি অনুযায়ী, শুক্রবার সন্ধ্যা সোয়া ৬টায় বিমানযোগে রাজশাহীতে পৌঁছাবেন ভূমিমন্ত্রী।
শনিবার (১১ জুলাই) সকাল সাড়ে ১০টায় নগরীর উপশহর দড়িখরবোনা মোড়ে পূবালী ব্যাংক পিএলসি আয়োজিত ক্যাশলেস বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলা কিউআর বিষয়ক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন তিনি।
এরপর বেলা সাড়ে ১১টায় নগরীর সিএন্ডবি মোড়ে অবস্থিত রাজশাহী জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে জেলা পরিষদের উদ্যোগে এসএসসি ও সমমান-২০২৫ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে এককালীন শিক্ষাবৃত্তির চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেবেন।
বিকেল ৩টায় রাজশাহী মহানগর বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে মন্ত্রীর। এছাড়া রাত পৌনে ৮টায় নগরীর কাদিরগঞ্জ দড়িখরবোনা শাহ ডাইন কনভেনশন সেন্টারে রাজশাহী অ্যাডভোকেট বার অ্যাসোসিয়েশনের নবীনবরণ ও আইনজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন তিনি।
রোববার (১২ জুলাই) সকাল সাড়ে ৮টায় বিমানযোগে ঢাকার উদ্দেশ্যে রাজশাহী ত্যাগ করবেন ভূমিমন্ত্রী।#
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