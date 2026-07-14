ফ্রান্স-স্পেনের চেয়ে আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড ম্যাচের টিকিটের দাম দ্বিগুণ

ফুটবল বিশ্বকাপের শেষ চারের লড়াইয়ে মুখোমুখি হচ্ছে বিশ্বের চার শক্তিশালী দল। এক সেমিফাইনালে খেলবে ফ্রান্স ও স্পেন, অন্যটিতে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। মাঠের লড়াই শুরুর আগেই আলোচনায় উঠে এসেছে টিকিটের দাম। দেখা গেছে, আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড ম্যাচের টিকিটের দাম ফ্রান্স-স্পেন ম্যাচের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।
টিকিটের বাজার পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান টিকিটডাটার তথ্য অনুযায়ী, সোমবার পর্যন্ত ফ্রান্স-স্পেন সেমিফাইনালের সর্বনিম্ন টিকিটের মূল্য ছিল ১ হাজার ৩২৫ মার্কিন ডলার। গত তিন দিনে এই দাম প্রায় ২৬ শতাংশ কমেছে।
অন্যদিকে, আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড সেমিফাইনালের সবচেয়ে কম দামের টিকিট বিক্রি হচ্ছে ২ হাজার ৮৪১ মার্কিন ডলারে। মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে এই টিকিটের দাম ৩৪ শতাংশ বেড়েছে। গত শনিবার দাম উঠেছিল ২ হাজার ৯৬৬ ডলার পর্যন্ত। পরে কিছুটা কমে আবার বাড়ে।
বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে ঘিরে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক আগ্রহই টিকিটের দাম বাড়ার অন্যতম কারণ। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টা শহরে আর্জেন্টাইন সমর্থকের সংখ্যাও তুলনামূলক বেশি। ফলে ম্যাচটি ঘিরে চাহিদা অন্য সেমিফাইনালের তুলনায় অনেক বেশি।
শুধু সেমিফাইনাল নয়, তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচের টিকিটের দামও কম নয়। সেই ম্যাচের সর্বনিম্ন টিকিটের মূল্য ১ হাজার ৫৪৩ মার্কিন ডলার। তবে সেটিও আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড ম্যাচের তুলনায় অনেক কম।
সবচেয়ে বেশি দাম রাখা হয়েছে বিশ্বকাপের ফাইনালের টিকিটে। নিউইয়র্ক–নিউ জার্সির মাঠে অনুষ্ঠেয় শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচের সর্বনিম্ন টিকিটের মূল্য এখন ৬ হাজার ৭৬০ মার্কিন ডলার। যদিও গত ৭২ ঘণ্টায় এই দাম প্রায় ৬ শতাংশ কমেছে। গত বছরের অক্টোবর মাসে একই টিকিটের দাম ১৩ হাজার ৬৫০ ডলার পর্যন্ত উঠেছিল।
বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা শেষ মুহূর্তেও ফাইনালের দ্বিতীয় শ্রেণির প্রায় ১ হাজার ২০০টি টিকিট বিক্রির জন্য উন্মুক্ত রেখেছে। প্রতিটি টিকিটের মূল্য ধরা হয়েছে ৭ হাজার ৩৮০ মার্কিন ডলার।
বিশ্বকাপ শুরুর আগ থেকেই টিকিটের উচ্চমূল্য নিয়ে সমালোচনা চলছে। অনেক সমর্থক অভিযোগ করেছেন, সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে বিশ্বকাপের টিকিট। এমনকি অতিরিক্ত মূল্য নেওয়ার অভিযোগে একটি সমর্থক সংগঠন আইনি পদক্ষেপও নিয়েছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপ আয়োজন এবং দেশটির টিকিট বিক্রির নীতির কারণেই দাম এত বেশি। সেখানে চাহিদা অনুযায়ী টিকিটের মূল্য পরিবর্তনের ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থাৎ কোনো ম্যাচের চাহিদা যত বাড়ে, টিকিটের দামও তত বাড়তে থাকে। এই পদ্ধতিই এবার বিশ্বকাপের টিকিটের বাজারকে আরও ব্যয়বহুল করে তুলেছে।
সব মিলিয়ে, মাঠের লড়াই শুরু হওয়ার আগেই টিকিটের বাজারে সবচেয়ে বড় লড়াই চলছে আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড ম্যাচকে ঘিরে। সমর্থকদের আগ্রহ যত বাড়ছে, টিকিটের দামও ততই নতুন উচ্চতায় পৌঁছাচ্ছে।
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