মালয়েশিয়ায় অভিযানে ২৯০ বাংলাদেশিসহ ৫০৩ বিদেশি আটক

অভিবাসন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে মালয়েশিয়ায় ২৯০ বাংলাদেশিসহ মোট ৫০৩ বিদেশি নাগরিককে আটক করেছে দেশটির ইমিগ্রেশন বিভাগ। ১৮টি স্থানে একযোগে পরিচালিত অভিযানে মূলত অবৈধভাবে বিদেশি কর্মী নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশিদের পরিচালিত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়।
সোমবার (১৩ জুলাই) এক বিবৃতিতে মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন বিভাগের মহাপরিচালক জাকারিয়া শাবান জানান, অভিযানে ইমিগ্রেশন বিভাগ, জাতীয় নিবন্ধন বিভাগ, পুলিশ ও স্থানীয় সরকারের প্রায় ৮৭৬ জন কর্মকর্তা অংশ নেন। এ সময় নিয়োগকর্তা ও বিদেশিসহ মোট ২ হাজার ২৬০ জনের কাগজপত্র যাচাই করা হয়। পরে অভিবাসন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ৫০৩ জনকে আটক করা হয়।
আটকদের মধ্যে রয়েছেন ২৯০ জন বাংলাদেশি, ১০১ জন মিয়ানমারের নাগরিক, ৬৬ জন ইন্দোনেশীয়, ৩৮ জন নেপালি, ৩৬ জন ভারতীয় এবং অন্যান্য দেশের ১০ জন নাগরিক। তাদের মধ্যে ৯৫ জন নারী রয়েছেন। আটক ব্যক্তিদের বয়স ২১ থেকে ৫২ বছরের মধ্যে।
ইমিগ্রেশন বিভাগ জানিয়েছে, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বৈধ কাগজপত্র ছাড়া অবস্থান, ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও মালয়েশিয়ায় থাকা (ওভারস্টে) এবং ভিসার শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। তদন্তে দেখা গেছে, অনেকেই নির্মাণ খাতে কাজের ভিসা নিয়ে অন্য খাতে, যেমন পোশাকের দোকানে কাজ করছিলেন। এছাড়া কয়েকজন ইউএনএইচসিআর কার্ডধারীকেও তাদের কার্ডের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আটক করা হয়েছে।
পরবর্তী তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ার জন্য আটক ব্যক্তিদের বিভিন্ন ইমিগ্রেশন ডিপোতে পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে তদন্তে সহযোগিতার জন্য আরও ১২০ জনকে বিশেষ নোটিশ (বোরাং-২৯) দেওয়া হয়েছে।
মহাপরিচালক জাকারিয়া শাবান জানান, অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে সারা দেশে ২০০টির বেশি ‘হটস্পট’ চিহ্নিত করা হয়েছে, যার প্রায় অর্ধেকই ক্লাং ভ্যালি এলাকায় অবস্থিত। এসব এলাকায় অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানান।
তথ্য সূত্র- দ্য স্টার।
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