সদরঘাটে লঞ্চের ধাক্কায় ট্রলাডুবিতে নিখোঁজ ২, চলছে উদ্ধার অভিযান

রাজধানীর সদরঘাটে লঞ্চের ধাক্কায় একটি নতুন ট্রলার ডুবে গেছে। এ ঘটনায় ট্রলারে থাকা ১০ জন আরোহীর মধ্যে ৮ জন উদ্ধার হলেও এখনো নিখোঁজ রয়েছেন দুইজন। তাদের উদ্ধারে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল।
আজ রবিবার (১৯ জুলাই) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সদরঘাটের শ্যামবাজার ঘাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নৌ পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, বরিশাল থেকে ঢাকাগামী সুন্দরবন-১২ লঞ্চের ধাক্কায় নতুন তৈরি একটি ট্রলার ডুবে যায়। ট্রলারটি গাজীপুরের কড্ডাবাজার থেকে তৈরি করে কুমিল্লার মুরাদনগরের উদ্দেশে নেওয়া হচ্ছিল।
সদরঘাট এলাকা অতিক্রম করার সময় ট্রলারের পাখা (প্রপেলার) কোনো কিছুর সঙ্গে আটকে যায়। এতে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে ট্রলারটি চলাচল করতে পারেনি। এ সময় পেছন দিক থেকে আসা সুন্দরবন-১২ লঞ্চটি ট্রলারটিকে ধাক্কা দিলে সেটি পানিতে ডুবে যায়।
নৌ পুলিশের সদরঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহাগ রানা জানান, দুর্ঘটনার পর ট্রলারে থাকা ১০ জনের মধ্যে আটজন বিভিন্নভাবে তীরে উঠতে সক্ষম হন। তবে দুইজন এখনো নিখোঁজ রয়েছেন।
খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। ফায়ার সার্ভিসের সদরঘাট ইউনিটের ডুবুরি দল নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে।
ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা মো. আনোয়ারুল ইসলাম জানান, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে তারা দুর্ঘটনার খবর পান। পরে সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাজ শুরু করে।
তিনি জানান, ডুবে যাওয়া ট্রলারটি শনাক্ত করা হয়েছে। ট্রলারটি উদ্ধারের পাশাপাশি নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধানে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দুর্ঘটনার পর বেলা ১১টা ৫৫ মিনিট পর্যন্ত ডুবে যাওয়া ট্রলারটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। উদ্ধার অভিযান চলমান রয়েছে।
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