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সোনারগাঁয়ে বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ২৭ জুলাই, ২০২৬

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে রাজু আহম্মেদ (৩২) নামে এক বিএনপি কর্মীকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।

রবিবার (২৬ জুলাই) রাত ১১টার দিকে উপজেলার শম্ভুপুরা ইউনিয়নের চরহোগলা বালুরঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় ঠেকাতে গিয়ে পরিবারের একাধিক সদস্য আহত হয়েছেন। নিহত রাজু ওই এলাকার আয়নাল হকের ছেলে।

সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। এটি রাজনৈতিক বিরোধ নাকি অন্য কোনো কারণে ঘটেছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।


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