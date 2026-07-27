গোলাবারুদের সংকট নিয়ে বিতর্কের মাঝেই ট্রাম্পের নতুন বার্তা, সঙ্গে এআই যুদ্ধের ছবি

ইরানের সঙ্গে চলমান সংঘাতের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রভাণ্ডার কমে এসেছে—এমন খবর প্রকাশের পর তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার দাবি, বিশ্বের অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বেশি গোলাবারুদ রয়েছে এবং প্রয়োজনের তুলনায়ও তাদের অস্ত্রের মজুত বেশি।
একই সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছেন ট্রাম্প। ছবিগুলোতে ইরানের বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা এবং একটি ইরানি তেলবাহী জাহাজ জব্দ করার দৃশ্য দেখানো হয়েছে।
আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে দেওয়া এক বিবৃতিতে ট্রাম্প বলেন, ‘বিশ্বের যেকোনো দেশের তুলনায় আমাদের কাছে অনেক বেশি গোলাবারুদ রয়েছে। এমনকি আমাদের প্রয়োজনের চেয়েও বেশি অস্ত্র মজুত আছে।’
এর আগে দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এক প্রতিবেদনে জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইন হোয়াইট হাউসকে সতর্ক করে বলেছেন, দেশটির আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহৃত ইন্টারসেপ্টর ক্ষেপণাস্ত্রের মজুত ধীরে ধীরে কমে আসছে।
এদিকে ট্রাম্প তার নিজস্ব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এআই প্রযুক্তিতে তৈরি কয়েকটি ছবি প্রকাশ করেন। সেসব ছবির একটিতে একটি ইরানি তেলবাহী জাহাজ জব্দ করার দৃশ্য এবং অন্যটিতে ইরানের খার্গ দ্বীপের তেল রপ্তানি টার্মিনালে বিমান হামলার চিত্র দেখানো হয়েছে।
প্রকাশিত ছবিগুলোর মধ্যে একটিতে যুক্তরাষ্ট্রের পতাকাবাহী একটি তেলবাহী জাহাজের ওপর ট্রাম্পকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আরেকটি ছবিতে যুদ্ধবিমান থেকে খার্গ দ্বীপের স্থাপনায় বোমা হামলার দৃশ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। সূত্র : আল জাজিরা।
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