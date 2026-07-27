সলঙ্গায় জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা

বাংলাদেশ পুলিশ এবং ইউএনএফপিএ’র যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত প্রিভেইল (PREVAIL) প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জের সলঙ্গার রামকৃষ্ণপুরে কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার দুপুরে সলঙ্গা থানার আয়োজনে রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় পুলিশ নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্কের সেবা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা (GBV) প্রতিরোধ বিষয়ক আলোচনা করা হয়।
অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, আইনি সহায়তা গ্রহণের উপায় এবং পুলিশি সেবা সহজে পাওয়ার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়।
রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান নওজেশ আলীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, রায়গঞ্জ সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম খান, সলঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসলাম আলী, সলঙ্গা থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) লুৎফর রহমান, উনুখাঁ পাগলা পীর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসমাঈল হোসেন তালুকদার,রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ফরিদুল হক মিলনসহ সভায় সকল ইউপি সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষার্থী, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এবং কমিউনিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
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