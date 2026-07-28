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জয়পুরহাটে সৎ মা হত্যা মামলায় ৩ জনের যাবজ্জীবন

জলিল রানা, জয়পুরহাট প্রতিনিধি : / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ২৮ জুলাই, ২০২৬

জয়পুরহাটে সৎ মা হত্যা মামলায় ৩ জনের যাবজ্জীবন। জয়পুরহাটে সৎ মা মরিয়ম বেওয়া হত্যা মামলায় সতিনের ছেলে সহ ৩ আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একি সাথে প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে আরও ১ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (২৭ জুলাই-২০২৬) জয়পুরহাট অতিরিক্ত দায়রা জজ দ্বিতীয় আদালতের বিচারক মো: তসরুজ্জামান এ রায় প্রদান করেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, জেলার কালাই উপজেলার পুনট পাঁচপাইয়া গ্রামের মৃত নূরুল ইসলামের ছেলে সুজাউল ইসলাম, মৃত কছিমুদ্দিন মোল্লার ছেলে ছালামত মোল্লা এবং আব্দুর রহমান সরকারের ছেলে মোফাজ্জল হোসেন সরকার।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, কালাই উপজেলার পুনট পাঁচপাইয়া গ্রামের নূরুল ইসলাম ঘটনার আড়াই বছর আগে মারা যান। এরপর তার স্ত্রী মরিয়ম বেওয়া সন্তানদের নিয়ে স্বামীর বাড়িতেই বসবাস করতেন।

২০০৫ সালের ৩১ জুলাই মরিয়ম বেওয়া রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ওই রাতে তার সতিনের ছেলে সুজাউল ইসলাম সহ কয়েকজন তাকে তার মা অসুস্থ, এ কথা বলে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, পরে মাঠের মধ্যে নিয়ে মরিয়ম বেওয়াকে প্রথমে মারধর এর পর শ্বাসরোধে হত্যা করে মরদেহ পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়। পরে ঘটনাটি পুকুরে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। পরদিন পুকুর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় নিহতের বোন বাদী হয়ে ২০০৫ সালের ৭ আগস্ট কালাই থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। দীর্ঘ বিচারিক কার্যক্রম শেষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনা করে আদালত ৩ আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করে এ রায় ঘোষণা ।


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