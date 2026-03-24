রবিবার, ০২ অগাস্ট ২০২৬, ১০:৪৯ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
গুলশানে ২৮ লাখ টাকার জাল নোটসহ গ্রেফতার ২ মিরপুর মডেল থানা পুলিশের বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার ৩১ মোহাম্মদপুর ও কেরানীগঞ্জে আরও দুই ইয়াবা কারখানার সন্ধান, কেমিস্টসহ গ্রেফতার ২ তেজগাঁও বিভাগে পুলিশের বিশেষ অভিযান, ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৭৯ অফারের নামে প্রতারণা:উপজাতি বাংলাদেশী নাগরিকের সহায়তায় চাইনিজ নাগরিকের প্রতারণা, মাসে পাচার ২৫০ কোটি ঢাকায় ৭ মাত্রা বা তার বেশি ভূমিকম্প হলে ফায়ার সার্ভিস নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে: ডিজি দুবাইয়ের কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পেলেন সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ মিটফোর্ড হাসপাতালে দালালচক্রের বিরুদ্ধে আনসারের অভিযান, আটক ১ তরুণ উদ্ভাবকরাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ : প্রধানমন্ত্রী গেন্ডারিয়ায় হিরোইন ও দেশীয় অস্ত্রসহ বিএনপি নেতা রিপন মিয়াসহ গ্রেফতার ২
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ ঢাকা, সর্বশেষ

তেজগাঁও বিভাগে পুলিশের বিশেষ অভিযান, ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৭৯

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ২ আগস্ট, ২০২৬



ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৭৯ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানার নিয়মিত মামলা,পুরাতন মামলা,ওয়ারেন্টমূলে ও ডিএমপি অধ্যাদেশে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।

রবিবার (২ আগস্ট ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন,ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৭৯ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।

অভিযানে,মোহাম্মদপুরে ১৯ জন,আদাবরে ১৭ জন, শেরেবাংলা নগরে ৫ জন,তেজগাঁও থানা ১৪ জন,তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৯ জন ও হাতিরঝিল থানায় ১৫ জনকে গ্রেফতার করেছে।

মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো.সোহান (১৯), মো. ইমতিয়াজ হোসাই নইমন (২৮),মো.মনির হোসেন শুভ (২৯),মো.মাসুম (২৪),মো.দিদার হোসেন (২৬), মো.সাব্বির হোসেন (২১),মো.রাশেদুল হাসান (২৪),মো.তাওহিদ (২৬),মো.হৃদয় (১৯), মো.সোহাগ (২৭),মো. রুবেল (২১),মো.সজিব (২৬),রাজু (৩০),মো.আ.রহমান (৪২), মো.রুবেল (৩৮),নাদিম (৩০),মো.মিরাজ (৩৫), মো. পারভেজ (২০) ও মো.হৃদয় (২০)।

আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-শাওন প্রকাশ ফাহাদ হোসেন (৩২), শরিফ আহম্মদ (৪০),মোঃল. হেলাল (১৯), মো. সোহেল রানা (১৮),মো. বিপ্লব (১৮), মো. জাহিদ (১৮),মো. সবুজ (২৯),মো. তামিম (১৮),মো. শিহাব (২৩),মো. মিলন মিয়া (৫৩),
মো. আলাউদ্দিন (৪৫),মো. নাজমুল হাসান সুমন (৩৫),মো. অলিউল্লাহ (২৭),মো. ফারুক (৪০),মো. হাফিজুর রহমান (৪২),মো. আ. মোতালেব (৪২) ও মো. শামীম মিয়া (৫০)।

শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. রাকিব (২১),মো. সিয়াম হোসেন আকাশ (২৬),মো. রিমন(১৮), এবিএম নাসির উদ্দীন (৭০) ও রাজিব খান (৪০)।

তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো- মো. শাহ্ জালাল ওরফে জামাল ওরফে ইমরান (২৭),মাজেদুল ইসলাম (২৮),জামাল মিয়া (৩৮),মো. সিহাব (২০),মো. রাজিব (২০), মো. নাজমুল হোসেন রমজান (২৫), মো.সোহাগ (৩০),মো. মাহফুজুর রহমান (২৫), মোছা. রুনা বেগম (২০),মো. হৃদয় মিয়া (২৮),মো. পারভেজ (২৪),মো. আব্দুল হালিম (৩৯),মো. সাগর মিয়া (২৪) ও আব্দুল হালিম (৫০)।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-নাজমা বেগম (৪২), মো. সবুজ মিয়া (২৪),মো. সৌরভ খান (২২), মো. সাহাদাৎ হোসেন সায়েম (২০),মে. বিল্লাল হোসেন (৩৫),মো. সুমন হৃদয় (৩৩),মেহেদী হাসান মিরাজ (৩০),মো. বেদন (৩০) ও জাহিদুল ইসলাম বিদ্যুৎ (৫০)।

হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. রানা মিয়া (৩৫),মো. শফিকুল ইসলাম (২৮),আব্দুল্লাহ (২৬),মো. সবুজ আকন্দ (৩২),হৃদয় ইসলাম আলভী (২১), সিয়াম (২১),মিজানুর রহমান বাবু (২৮), মো. সাইদুল ইসলাম (২০),মো. হাবিবুর রহমান হাবিব (৩৮),মো. সুমন মুন্সি (৩৮),মো. পিয়ারুল বেপারী (৩০),মো. জিসান মুন্সি ওরফে হিছান মুন্সি (২৩),মো. উজ্জল (২৬), মো. জুনায়েত ইসলাম মুন্সী (২১) ও মো. সোহেল হোসেন জুয়েল (২৮)।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

গুলশানে ২৮ লাখ টাকার জাল নোটসহ গ্রেফতার ২

মিরপুর মডেল থানা পুলিশের বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার ৩১

মোহাম্মদপুর ও কেরানীগঞ্জে আরও দুই ইয়াবা কারখানার সন্ধান, কেমিস্টসহ গ্রেফতার ২

অফারের নামে প্রতারণা:উপজাতি বাংলাদেশী নাগরিকের সহায়তায় চাইনিজ নাগরিকের প্রতারণা, মাসে পাচার ২৫০ কোটি

ঢাকায় ৭ মাত্রা বা তার বেশি ভূমিকম্প হলে ফায়ার সার্ভিস নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে: ডিজি

দুবাইয়ের কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পেলেন সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ

গুলশানে ২৮ লাখ টাকার জাল নোটসহ গ্রেফতার ২

মিরপুর মডেল থানা পুলিশের বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার ৩১

মোহাম্মদপুর ও কেরানীগঞ্জে আরও দুই ইয়াবা কারখানার সন্ধান, কেমিস্টসহ গ্রেফতার ২

তেজগাঁও বিভাগে পুলিশের বিশেষ অভিযান, ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৭৯

অফারের নামে প্রতারণা:উপজাতি বাংলাদেশী নাগরিকের সহায়তায় চাইনিজ নাগরিকের প্রতারণা, মাসে পাচার ২৫০ কোটি

ঢাকায় ৭ মাত্রা বা তার বেশি ভূমিকম্প হলে ফায়ার সার্ভিস নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে: ডিজি

দুবাইয়ের কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পেলেন সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ

মিটফোর্ড হাসপাতালে দালালচক্রের বিরুদ্ধে আনসারের অভিযান, আটক ১

তরুণ উদ্ভাবকরাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ : প্রধানমন্ত্রী

গেন্ডারিয়ায় হিরোইন ও দেশীয় অস্ত্রসহ বিএনপি নেতা রিপন মিয়াসহ গ্রেফতার ২

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech