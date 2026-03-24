তেজগাঁও বিভাগে পুলিশের বিশেষ অভিযান, ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৭৯

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৭৯ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানার নিয়মিত মামলা,পুরাতন মামলা,ওয়ারেন্টমূলে ও ডিএমপি অধ্যাদেশে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
রবিবার (২ আগস্ট ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন,ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৭৯ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।
অভিযানে,মোহাম্মদপুরে ১৯ জন,আদাবরে ১৭ জন, শেরেবাংলা নগরে ৫ জন,তেজগাঁও থানা ১৪ জন,তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৯ জন ও হাতিরঝিল থানায় ১৫ জনকে গ্রেফতার করেছে।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো.সোহান (১৯), মো. ইমতিয়াজ হোসাই নইমন (২৮),মো.মনির হোসেন শুভ (২৯),মো.মাসুম (২৪),মো.দিদার হোসেন (২৬), মো.সাব্বির হোসেন (২১),মো.রাশেদুল হাসান (২৪),মো.তাওহিদ (২৬),মো.হৃদয় (১৯), মো.সোহাগ (২৭),মো. রুবেল (২১),মো.সজিব (২৬),রাজু (৩০),মো.আ.রহমান (৪২), মো.রুবেল (৩৮),নাদিম (৩০),মো.মিরাজ (৩৫), মো. পারভেজ (২০) ও মো.হৃদয় (২০)।
আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-শাওন প্রকাশ ফাহাদ হোসেন (৩২), শরিফ আহম্মদ (৪০),মোঃল. হেলাল (১৯), মো. সোহেল রানা (১৮),মো. বিপ্লব (১৮), মো. জাহিদ (১৮),মো. সবুজ (২৯),মো. তামিম (১৮),মো. শিহাব (২৩),মো. মিলন মিয়া (৫৩),
মো. আলাউদ্দিন (৪৫),মো. নাজমুল হাসান সুমন (৩৫),মো. অলিউল্লাহ (২৭),মো. ফারুক (৪০),মো. হাফিজুর রহমান (৪২),মো. আ. মোতালেব (৪২) ও মো. শামীম মিয়া (৫০)।
শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. রাকিব (২১),মো. সিয়াম হোসেন আকাশ (২৬),মো. রিমন(১৮), এবিএম নাসির উদ্দীন (৭০) ও রাজিব খান (৪০)।
তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো- মো. শাহ্ জালাল ওরফে জামাল ওরফে ইমরান (২৭),মাজেদুল ইসলাম (২৮),জামাল মিয়া (৩৮),মো. সিহাব (২০),মো. রাজিব (২০), মো. নাজমুল হোসেন রমজান (২৫), মো.সোহাগ (৩০),মো. মাহফুজুর রহমান (২৫), মোছা. রুনা বেগম (২০),মো. হৃদয় মিয়া (২৮),মো. পারভেজ (২৪),মো. আব্দুল হালিম (৩৯),মো. সাগর মিয়া (২৪) ও আব্দুল হালিম (৫০)।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-নাজমা বেগম (৪২), মো. সবুজ মিয়া (২৪),মো. সৌরভ খান (২২), মো. সাহাদাৎ হোসেন সায়েম (২০),মে. বিল্লাল হোসেন (৩৫),মো. সুমন হৃদয় (৩৩),মেহেদী হাসান মিরাজ (৩০),মো. বেদন (৩০) ও জাহিদুল ইসলাম বিদ্যুৎ (৫০)।
হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. রানা মিয়া (৩৫),মো. শফিকুল ইসলাম (২৮),আব্দুল্লাহ (২৬),মো. সবুজ আকন্দ (৩২),হৃদয় ইসলাম আলভী (২১), সিয়াম (২১),মিজানুর রহমান বাবু (২৮), মো. সাইদুল ইসলাম (২০),মো. হাবিবুর রহমান হাবিব (৩৮),মো. সুমন মুন্সি (৩৮),মো. পিয়ারুল বেপারী (৩০),মো. জিসান মুন্সি ওরফে হিছান মুন্সি (২৩),মো. উজ্জল (২৬), মো. জুনায়েত ইসলাম মুন্সী (২১) ও মো. সোহেল হোসেন জুয়েল (২৮)।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
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