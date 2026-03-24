গুলশানে ২৮ লাখ টাকার জাল নোটসহ গ্রেফতার ২

রাজধানীর গুলশান এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৮ লাখ টাকার জাল নোট উদ্ধারসহ দুইজনকে গ্রেফতার করেছে গুলশান থানা পুলিশ।
গ্রেফতারকৃতরা হলো- আল-আমিন (২৭) এবং মো.সোহান হোসাইন (২৬)।
রবিবার (০২ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান।
গুলশান থানার বরাত দিয়ে নিয়াজ মেহেদী বলেন, রোববার (২ আগস্ট) বিকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গুলশান থানার একটি আভিযানিক দল জানতে পারে, গুলশান-১ এলাকার একটি বাসার সামনে কয়েকজন ব্যক্তি বিপুল পরিমাণ জাল নোট নিয়ে অবস্থান করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে আল-আমিন ও মো. সোহান হোসাইনকে গ্রেফতার করা হয়।
এ সময় তাদের কাছ থেকে ২৮ লাখ টাকার জাল নোট উদ্ধার করা হয় বলেও জানান তিনি।
গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেন এই কর্মকর্তা।
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