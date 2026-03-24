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মোহাম্মদপুর ও কেরানীগঞ্জে আরও দুই ইয়াবা কারখানার সন্ধান, কেমিস্টসহ গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ২ আগস্ট, ২০২৬

রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জে আরও দুটি ইয়াবা তৈরির কারখানার সন্ধান পেয়েছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। এসব কারখানায় অভিযান চালিয়ে ইয়াবা তৈরির দুটি মেশিন, ১৭ কেজি কাঁচামাল, ৩১ হাজার ২৭২টি ইয়াবা এবং এ চক্রের সঙ্গে জড়িত দুজনকে আটক করা হয়েছে।

রবিবার (২ আগস্ট) বিকালে র‍্যাব-২ থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

র‍্যাব-২ জানিয়েছে, রাজধানীর মোহাম্মদপুর এবং ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ থেকে ইয়াবা তৈরীর দুইটি মেশিন, ১৭ কেজি ইয়াবা তৈরীর কাঁচামাল, ৩১ হাজার ২৭২ পিস ইয়াবাসহ দুজনকে আটক করেছে র‌্যাব-২। আটক ব্যক্তিদের একজন ইয়াবা ডিলার এবং অন্যজন ইয়াবা তৈরির কেমিস্ট ও ডিলার। এ বিষয়ে সোমবার কেরানীগঞ্জে উদ্ধার হওয়া ইয়াবা কারখানায় সংবাদ সম্মেলন করা হবে।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাতে কেরানীগঞ্জের মধ্যচর দক্ষিণ বালুচর এলাকায় আরেকটি ইয়াবা তৈরির কারখানায় অভিযান চালায় র‍্যাব-১০। ওই অভিযানে ইয়াবা তৈরির কাঁচামাল ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতিসহ চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন মো. আলমগীর ওরফে আন্ডে (৪০), মো. আলী আরমান (৩৬), মো. শাহজাহান (৪০) ও সোনিয়া (৩০)।


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