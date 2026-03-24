মিশরের ভূমিকম্পে ইসরায়েলে কম্পন, ক্ষতির খবর নেই

সোমবার ভোরে মিশরে আঘাত হানা এক ভূমিকম্পের কম্পন দক্ষিণ ইসরায়েল ও ডেড সি এলাকাতেও অনুভূত হয়েছে বলে জানা গেছে।
মিশরের ন্যাশনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড জিওফিজিক্স জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৫.৬ এবং এর উৎপত্তিস্থল ছিল সুয়েজ শহর থেকে প্রায় ৩৮ কিলোমিটার উত্তরে।
মিশরের রেড ক্রিসেন্ট জানিয়েছে, যেসব প্রদেশে কম্পন অনুভূত হয়েছে সেখানে জরুরি সাড়াদান পরিকল্পনা চালু করা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো হতাহত বা সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি বলে নিশ্চিত করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
সংস্থাটি বাসিন্দাদের সতর্ক করে বলেছে, যেসব ভবনে কাঠামোগত ক্ষতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে সেগুলো থেকে দূরে থাকতে এবং পরিস্থিতি মূল্যায়ন চলাকালে সরকারি নির্দেশনা ও হালনাগাদ তথ্য অনুসরণ করতে।
জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসায়েন্সেস (জিএফজেড) ভূমিকম্পটির মাত্রা ৫.৪ বলে জানিয়েছে এবং তাদের হিসেবে এটি ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১০ কিলোমিটার গভীরে সংঘটিত হয়েছে।
ইসরায়েলে অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস ব্যবহারকারীরা একটি সতর্কবার্তা পেয়েছেন, যেখানে ভূমিকম্পটির মাত্রা ৫.৯ বলা হয়।
তবে ইসরায়েলের হোম ফ্রন্ট কমান্ড সেন্টার জানিয়েছে, দেশে সম্ভাব্য পরবর্তী ভূমিকম্প নিয়ে কোনো সতর্কবার্তা জারি করা হয়নি। তারা আরও জানায়, ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ছিল সিনাই উপদ্বীপে। সূত্র: জেরুজালেম পোস্ট
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