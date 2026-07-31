শুক্রবার, ৩১ জুলাই ২০২৬, ১২:১৬ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
নোয়াখালীতে ১২ কেজি গাঁজাসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার বনানীর কড়াইল বস্তি থেকে ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার টেকনাফে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ৬ হাজার ৫০০ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি আটক হাসপাতালের ৩ লাখ টাকার সরকারি ঔষধসহ আটক ১ হবিগঞ্জ ও সিলেটে এনসিপি নেতাদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ডিমলায় বিক্ষোভ- সমাবেশ চিপ সংকট, আয়ে ধস নামার শঙ্কায় অ্যাপল দেশের বাজারে স্বর্ণের ভরি কত? অনলাইন ডেস্ক কুয়েতে মার্কিন বিমানঘাঁটিতে ড্রোন হামলার দাবি ইরানের আবারও বাড়তে পারে বৃষ্টি ও বজ্রবৃষ্টির প্রবণতা মরক্কো দিয়ে নজিরবিহীন অনুপ্রবেশ, সীমান্তে সেনা পাঠাচ্ছে স্পেন
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ আন্তর্জাতিক

কুয়েতে মার্কিন বিমানঘাঁটিতে ড্রোন হামলার দাবি ইরানের

অনলাইন ডেস্ক: / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ৩১ জুলাই, ২০২৬

কুয়েতের আহমেদ আল-জাবের বিমানঘাঁটিতে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত সামরিক স্থাপনায় ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরানের সেনাবাহিনী। সম্প্রতি এক মার্কিন বিমান হামলার প্রতিশোধ নিতে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করেছে তারা।

তাসনিম নিউজ এজেন্সিতে প্রকাশিত ইরানি সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিতে জানানো হয়, আধুনিক ড্রোনের সাহায্যে ওই ঘাঁটির সামরিক হ্যাঙ্গার, স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন সরঞ্জাম মজুত রাখার গুদামগুলো লক্ষ্য করে এই বিধ্বংসী হামলাটি চালানো হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়, মূলত ইরানের কেশম দ্বীপে একটি আবাসিক ভবনে চালানো প্রাণঘাতী মার্কিন হামলার জবাবে এই ড্রোন হামলা করেছে তেহরান। কুয়েতের এই সামরিক ঘাঁটিটি মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন বাহিনীর আকাশপথে নজরদারি এবং সার্বিক অভিযান পরিচালনার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

তবে ওই অঞ্চলে মার্কিন স্বার্থে আঘাত হানার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। এর আগে মিসরের ভূমধ্যসাগরীয় দামিয়েত্তা বন্দরে যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানাধীন একটি গ্যাস সংরক্ষণকারী ট্যাংকারে ভয়াবহ ড্রোন হামলা হয়।

ব্রিটিশ সামুদ্রিক নিরাপত্তা সংস্থা আমব্রে জানায়, অজ্ঞাত ওই হামলায় ‘এনারগোস উইন্টার’ নামের মার্কিন ট্যাংকারে আগুন ধরে তা পাশের ‘গ্যাসলগ সালেম’ জাহাজে ছড়িয়ে পড়ে। পরে মিসরের ফায়ার সার্ভিস দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

জর্ডানে মার্কিন বাহিনীর ওপর ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পরপরই মিসরের দামিয়েত্তা বন্দরে ওই ঘটনা ঘটে। ইয়েমেনের হুতি গোষ্ঠীর নৌ অবরোধ এবং ওয়াশিংটনের হুমকির মধ্যে এসব হামলা মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে সংঘাতকে আরও বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে দিচ্ছে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

মরক্কো দিয়ে নজিরবিহীন অনুপ্রবেশ, সীমান্তে সেনা পাঠাচ্ছে স্পেন

হামাস নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি: ট্রাম্পের পরিকল্পনা, গাজা, ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের ভবিষ্যৎ

গাজায় অস্ত্র সমর্পণে সম্মত হামাস, সেনা প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি ইসরায়েলের

স্পেনে স্বস্তি, ফ্রান্সে নতুন করে ছড়াচ্ছে দাবানল: দাবদাহে জ্বলছে পুরো ইউরোপ

ট্রাম্পের স্ত্রীকে নিয়ে ভিডিও প্রকাশ: এক্স থেকে উধাও তাসনিম নিউজের অ্যাকাউন্ট

বিশ্বজুড়ে ৮ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা বিএমডব্লিউর

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech