শুক্রবার, ৩১ জুলাই ২০২৬, ১২:১৬ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
নোয়াখালীতে ১২ কেজি গাঁজাসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার বনানীর কড়াইল বস্তি থেকে ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার টেকনাফে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ৬ হাজার ৫০০ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি আটক হাসপাতালের ৩ লাখ টাকার সরকারি ঔষধসহ আটক ১ হবিগঞ্জ ও সিলেটে এনসিপি নেতাদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ডিমলায় বিক্ষোভ- সমাবেশ চিপ সংকট, আয়ে ধস নামার শঙ্কায় অ্যাপল দেশের বাজারে স্বর্ণের ভরি কত? অনলাইন ডেস্ক কুয়েতে মার্কিন বিমানঘাঁটিতে ড্রোন হামলার দাবি ইরানের আবারও বাড়তে পারে বৃষ্টি ও বজ্রবৃষ্টির প্রবণতা মরক্কো দিয়ে নজিরবিহীন অনুপ্রবেশ, সীমান্তে সেনা পাঠাচ্ছে স্পেন
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ আন্তর্জাতিক

মরক্কো দিয়ে নজিরবিহীন অনুপ্রবেশ, সীমান্তে সেনা পাঠাচ্ছে স্পেন

অনলাইন ডেস্ক: / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ৩১ জুলাই, ২০২৬

উত্তর আফ্রিকায় মরক্কো সীমান্তঘেঁষা স্পেনের ভূখণ্ড সেউতায় এক দিনে হাজার হাজার মানুষের নজিরবিহীন অনুপ্রবেশের পর সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেখানে সেনাবাহিনী মোতায়েনের ঘোষণা দিয়েছে স্পেন সরকার। আন্তর্জাতিক সীমানা প্রাচীর ভেঙে ভূখণ্ডটিতে প্রবেশের চেষ্টাকালে পানিতে ডুবে ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সেউতার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জরুরি সহায়তার আবেদন জানালে মাদ্রিদ থেকে দ্রুত সশস্ত্র বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফার্নান্দো গ্রান্দে-মারলাস্কা সার্বিক পরিস্থিতি সশরীরে পর্যবেক্ষণ করতে শুক্রবার সেউতা পরিদর্শনে যাচ্ছেন। স্পেনের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সেউতার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত সিভিল গার্ডকে সহায়তা করতেই সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার হঠাৎ করেই মরক্কোর দিক থেকে শত শত মানুষ সীমানা প্রাচীর অতিক্রম করে এবং সাঁতরে সেউতায় প্রবেশ করতে শুরু করলে সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

সেউতায় সীমান্ত পাহারায় নিয়োজিত সিভিল গার্ড কর্মকর্তাদের সংগঠনের প্রধান রশিদ সবিহি চলমান পরিস্থিতিকে চরম বিশৃঙ্খলা হিসেবে বর্ণনা করে জানান, পুরো সীমান্ত ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে এবং কত হাজার মানুষ ভূখণ্ডটিতে ঢুকে পড়েছে তার নিখুঁত হিসাব করা আপাতত সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে উত্তর মরক্কোর মানবাধিকার কর্মীরাও ঘটনাটিকে একটি নজিরবিহীন সংকট হিসেবে অভিহিত করেছেন। কীভাবে তারাফাল সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা বেষ্টনী অতিক্রম করে একসঙ্গে এত মানুষের ঢল নামল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

কুয়েতে মার্কিন বিমানঘাঁটিতে ড্রোন হামলার দাবি ইরানের

হামাস নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি: ট্রাম্পের পরিকল্পনা, গাজা, ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের ভবিষ্যৎ

গাজায় অস্ত্র সমর্পণে সম্মত হামাস, সেনা প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি ইসরায়েলের

স্পেনে স্বস্তি, ফ্রান্সে নতুন করে ছড়াচ্ছে দাবানল: দাবদাহে জ্বলছে পুরো ইউরোপ

ট্রাম্পের স্ত্রীকে নিয়ে ভিডিও প্রকাশ: এক্স থেকে উধাও তাসনিম নিউজের অ্যাকাউন্ট

বিশ্বজুড়ে ৮ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা বিএমডব্লিউর

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech