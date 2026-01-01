বাড়ছে নদ-নদীর পানি, বন্যার আশঙ্কা

রংপুর বিভাগের পাঁচ জেলা ও সিলেট বিভাগের দুই জেলায় বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এসব এলাকার নদ-নদীর পানিতে নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চল সাময়িকভাবে প্লাবিত হতে পারে।
আজ মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রর পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, কুশিয়ারা নদীর পানি সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ স্টেশনে বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। অপরদিকে সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগ এবং তৎসংলগ্ন উজানে আগামী ৩ দিন ভারি থেকে অতি ভারি বৃষ্টিপাত হতে পারে।
গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সুরমা-কুশিয়ারা নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল আছে; যা আগামী ৩ দিন বৃদ্ধি পেতে পারে। আগামী ৭২ ঘণ্টায় নদীসংলগ্ন সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার কিছু স্থানে সতর্কসীমায় প্রবাহিত হতে পারে এবং নদী সংলগ্ন নিম্নাঞ্চল সাময়িকভাবে প্লাবিত হতে পারে।
গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তরাঞ্চলীয় রংপুর বিভাগের ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পেয়েছে; অপরদিকে তিস্তা নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল আছে; যা আগামী ৩ দিন বৃদ্ধি পেতে পারে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় তিস্তা ও দুধকুমার নদী কিছু স্থানে বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।
এছাড়া আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ধরলা নদী কিছু স্থানে সতর্কসীমায় প্রবাহিত হতে পারে; যার প্রেক্ষিতে বর্ণিত সময়ে লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার উক্ত নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চল সাময়িকভাবে প্লাবিত হতে পারে।
গত ২৪ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদ-নদীর পানি সমতল সমতল বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আগামী ৫ দিন বৃদ্ধি পেতে পারে।
গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ময়মনসিংহ বিভাগের সোমেশ্বরী, ভুপাই ও কংস নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পেয়েছে।
গত ২৪ ঘণ্টায় পূর্বাঞ্চলীয় চট্টগ্রাম বিভাগের মুহুরী, সেলোনিয়া ও ফেনী নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে গোমতী নদীর পানি সমতল হ্রাস পেয়েছে। এসব নদীর পানি সমতল আগামী তিন দিন বাড়তে পারে।
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