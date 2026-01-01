ইউক্রেনের হামলায় কৃষ্ণসাগর উপকূল ও ক্রিমিয়ায় ছয়জন নিহত: রাশিয়া

ইউক্রেনের হামলায় রাশিয়ার কৃষ্ণসাগর উপকূলের একটি অবকাশযাপন কেন্দ্র এবং রাশিয়ার দখলকৃত ক্রিমিয়ায় মোট ছয়জন নিহত হয়েছেন। রুশ কর্মকর্তারা সোমবার এ তথ্য জানিয়েছেন।
ক্রাসনোদার অঞ্চলের গভর্নর ভেনিয়ামিন কনদ্রাতিয়েভ টেলিগ্রামে জানান, কৃষ্ণসাগর উপকূলের আরখিপো-ওসিপোভকা গ্রামে ড্রোনের (ইউএভি) ধ্বংসাবশেষ পড়ে তিনজন নিহত এবং শিশুসহ আরো ১৩ জন আহত হয়েছেন।
মস্কো থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানিয়েছে।
তিনি বলেন, ‘এই হামলার লক্ষ্য ছিল বেসামরিক অবকাঠামো।’
রাশিয়া ইউক্রেনের বিভিন্ন শহর ও জনপদে নিয়মিত শত শত ড্রোন এবং কয়েক ডজন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। এর পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় ইউক্রেনও প্রায় প্রতি রাতেই শত শত ড্রোন রাশিয়ার অভ্যন্তরে বিপুল সংখ্যক ড্রোন পাঠাচ্ছে।
২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে সর্বাত্মক সামরিক অভিযান শুরু করে মস্কো। এরপর থেকে রাশিয়া নিয়মিত ইউক্রেনের বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়ে আসছে। এর মধ্যে ২০১৪ সালে রাশিয়ার দখলে নেওয়া ক্রিমিয়া উপদ্বীপ থেকেও হামলা পরিচালনা করা হয়।
সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইউক্রেন ক্রিমিয়ায় পাল্টা হামলা জোরদার করেছে। এর ফলে চলতি গ্রীষ্মে সেখানে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সংকট দেখা দিয়েছে।
মস্কো-নিযুক্ত ক্রিমিয়ার গভর্নর সের্গেই আকসিওনভ টেলিগ্রামে জানান, গত রাতে ইউক্রেনের হামলায় সেখানে তিন বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।
তবে হামলাটি ঠিক কোথায় হয়েছে বা নিহতদের বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কোনো তথ্য দেননি।
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