মোহাম্মদপুরে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ২৭

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের অপরাধ প্রবণ বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ। অভিযানকালে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৭ জন গ্রেফতার।
এদের মধ্যে-দ্রুত বিচার আইনে ৩,সাইবার সুরক্ষা আইন ১,প্রতারণা মামলায় ১, চুরি মামলায় ১,পরোয়ানা ভুক্ত ৩ জনসহ অন্যান্য আইনে ১৮জন।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে মোহাম্মদপুর নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
শুক্রবার (৭ আগস্ট ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গ্রেফতারকৃতরা হলো-সোনিয়া আক্তার (৩২),
আশা বানু (২৩),রাজ মিয়া (২২),সাইদ (২৫),
হৃদয় (৩০),একেএম গিয়াসউদ্দিন (৪৮), রবিউল (২৭),স্বপন (২০),নাজিম (১৯),লিমন (২৮),জুয়েল (২৩),সাইদ (৪০),আশরাফুল (১৮),রুবেল (২৩),সিহাফ (২০),সুজন (৩৫), হৃদয় ইসলাম (২৮),মো. হোসেন (২২),মোস্তফা (২৩),আসিফ (২৬),হাসান (২০),জুয়েল (৩২), আলাউদ্দিন (২৭),সম্রাট খান (২৮),রাজু (৩০),
মোনতাসির রাব্বি (২৯) ও শাহালম (২৩)।
ডিসি মো.ইবনে মিজান বলেন,বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট ) দিনব্যাপী সাড়াশি অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে ২৭ জনকে গ্রেফতার করেছে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
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