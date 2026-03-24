রবিবার, ০৯ অগাস্ট ২০২৬, ০১:৪৪ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি পদে দুটি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ বিএনপির যুদ্ধের আগে প্রতিদিন ১০০ জাহাজ, অথচ গত ৫ মাসে হরমুজ পার হলো মাত্র ১৪৫৪টি খাদ্যগ্রহণে ইসলামের পাঁচ নীতি আগামী পাঁচদিন সারা দেশে বাড়তে পারে বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টির প্রবণতা শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের সংগঠনের প্রধান কুসাল মেন্ডিস সন্ধ্যায় মাছ শিকারে বেরিয়েছিলেন, রাতে মিললো বুকে ছুরিবিদ্ধ মরদেহ দিনের বেলাতেই নামবে অন্ধকার, ১২১ বছর পর ১২ আগস্ট যে বিরল দৃশ্যের দেখা মিলবে ইউরোপে দেশের বাজারে স্বর্ণের ভরি কত? ২০২৩ সালে ইকুয়েডরে প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে হত্যায় সাতজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ আন্তর্জাতিক

২০২৩ সালে ইকুয়েডরে প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে হত্যায় সাতজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

অনলাইন ডেস্ক: / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ৯ আগস্ট, ২০২৬
-ফার্নান্দো ভিলাভিসেনসিও

ইকুয়েডরের প্রসিকিউটর কার্যালয় ২০২৩ সালে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ফার্নান্দো ভিলাভিসেনসিও হত্যার ঘটনায় শনিবার সাতজনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ এনেছে।

প্রসিকিউটরা হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে নেপথ্যে থেকে পরিকল্পনা ও নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগ এনেছেন। খবর বার্তা সংস্থা এএফপি’র।

দুর্নীতিবিরোধী তদন্তের জন্য পরিচিত আইনপ্রণেতা ভিলাভিসেনসিও ২০২৩ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাত্র ১১ দিন আগে রাজধানী কুইটোতে নির্বাচনী প্রচারণার একটি অনুষ্ঠানে গুলিতে নিহত হন। ওই সময় জনমত জরিপে তিনি দ্বিতীয় অবস্থানে ছিলেন।

ইকুয়েডরের প্রসিকিউটর কার্যালয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে জানায়, হত্যাকাণ্ডে কথিত ভূমিকার জন্য সাত আসামির বিরুদ্ধে ‘পরোক্ষভাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটনে জড়িত’ থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে।

অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন দেশটির সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হোসে সেরানো, সাবেক আইনপ্রণেতা রনি আলেগা, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ব্যবসায়ী জাভিয়ের জর্ডান এবং কুখ্যাত লস লোবোস গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত চার ব্যক্তি। এদের মধ্যে রয়েছেন গ্যাংটির কথিত নেতা উইলমের চাভারিয়া, যিনি ‘পিপো’ নামে পরিচিত।

প্রসিকিউটরদের অভিযোগ, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী জর্ডান হত্যাকাণ্ডে অর্থায়ন ও পরিকল্পনা করেছিলেন।

সাবেক প্রেসিডেন্ট রাফায়েল কোরেয়ার সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা সেরানোর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি লস লোবোস গ্যাংয়ের সদস্যদের কাছে ভিলাভিসেনসিওর অবস্থানসংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করেছিলেন।

ভেনেজুয়েলায় রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়া সাবেক আইনপ্রণেতা আলেগা হত্যাকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম সমন্বয় করেছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন প্রসিকিউটর আনা হিদালগো।

এদিকে, স্পেন থেকে ইকুয়েডরে প্রত্যর্পণ-সংক্রান্ত আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি চাভারিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ১০ লাখ ডলারের বিনিময়ে ভিলাভিসেনসিও হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন।

সাবেক অনুসন্ধানী সাংবাদিক ভিলাভিসেনসিও হত্যার আগে সংগঠিত অপরাধী চক্রগুলোর কাছ থেকে হুমকি পাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন।

এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে এরই মধ্যে আরও পাঁচজনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাদের কয়েকজনকে সর্বোচ্চ ৩৪ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

হামলায় ভিলাভিসেনসিওকে গুলি করা সন্দেহভাজন বন্দুকধারীকে তার দেহরক্ষীরা গুলি করে হত্যা করেন। এছাড়া হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে আটক আরও ছয় সন্দেহভাজন কারাগারে নিহত হয়েছেন।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

যুদ্ধের আগে প্রতিদিন ১০০ জাহাজ, অথচ গত ৫ মাসে হরমুজ পার হলো মাত্র ১৪৫৪টি

ইরানের সর্বোচ্চ নেতার ভিডিওটি কি নতুন, নাকি পুরোনো: মেহের নিউজের ফুটেজ ঘিরে নতুন বিতর্ক

গাজা সিটিতে ধ্বংসস্তূপ থেকে ১৯ মরদেহ উদ্ধার, অধিকাংশই নারী ও শিশু

গ্রিসের উপকূলে ২ শতাধিক অভিবাসী উদ্ধার, অধিকাংশই বাংলাদেশি

ইউক্রেনে রুশ হামলায় শিশুসহ তিনজন নিহত

হোয়াইট হাউজে ট্রাম্পের ৪০ কোটি ডলারের বলরুম তৈরিতে আদালতের স্থগিতাদেশ

মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন প্রধানমন্ত্রী

রাষ্ট্রপতি পদে দুটি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ বিএনপির

যুদ্ধের আগে প্রতিদিন ১০০ জাহাজ, অথচ গত ৫ মাসে হরমুজ পার হলো মাত্র ১৪৫৪টি

খাদ্যগ্রহণে ইসলামের পাঁচ নীতি

আগামী পাঁচদিন সারা দেশে বাড়তে পারে বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টির প্রবণতা

শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের সংগঠনের প্রধান কুসাল মেন্ডিস

সন্ধ্যায় মাছ শিকারে বেরিয়েছিলেন, রাতে মিললো বুকে ছুরিবিদ্ধ মরদেহ

দিনের বেলাতেই নামবে অন্ধকার, ১২১ বছর পর ১২ আগস্ট যে বিরল দৃশ্যের দেখা মিলবে ইউরোপে

দেশের বাজারে স্বর্ণের ভরি কত?

২০২৩ সালে ইকুয়েডরে প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে হত্যায় সাতজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech