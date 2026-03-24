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মোবাইলেই যেভাবে তুলবেন ডিএসএলআরের মতো প্রফেশনাল ছবি

অনলাইন ডেস্ক: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ২৫ আগস্ট, ২০২৬

এখন ভালো ছবি তুলতে আলাদা করে দামি ডিএসএলআর ক্যামেরা থাকা জরুরি নয়। হাতে থাকা স্মার্টফোন দিয়েই অনেকটা ডিএসএলআর-এর মতো ঝকঝকে ও প্রফেশনাল ছবি তোলা সম্ভব। তবে এর জন্য ক্যামেরার বাটন চাপলেই হবে না; জানতে হবে আলো, ফোকাস, কম্পোজিশন ও ক্যামেরা সেটিংসের সঠিক ব্যবহার।

আলোর দিকে নজর দিন

ভালো ছবির অন্যতম প্রধান শর্ত হলো পর্যাপ্ত আলো। দিনের বেলায় ছবি তুললে সম্ভব হলে প্রাকৃতিক আলো ব্যবহার করুন। তীব্র রোদের ঠিক সামনে না দাঁড় করিয়ে আলো যেন মুখ বা মূল বিষয়ের ওপর সামনের দিক থেকে বা পাশ থেকে পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখুন। কম আলোতে অপ্রয়োজনে ফ্ল্যাশ ব্যবহার না করে তুলনামূলক উজ্জ্বল জায়গা বেছে নেওয়া ভালো।

লেন্স পরিষ্কার রাখুন

ছবি তোলার আগে ক্যামেরার লেন্স পরিষ্কার করে নিন। পকেট বা ব্যাগে থাকার কারণে লেন্সে ধুলা, আঙুলের ছাপ বা তেল জমতে পারে। এতে ছবি ঝাপসা বা ঘোলাটে দেখায়। নরম পরিষ্কার কাপড় দিয়ে লেন্স মুছে নিয়ে ছবি তুলুন। পাশাপাশি ক্যামেরার পর্দায় মূল বিষয়ের ওপর ট্যাপ করে ফোকাস ঠিক করে নিন।

ডিজিটাল জুম এড়িয়ে চলুন

দূরের কোনো বিষয়কে কাছে আনতে ডিজিটাল জুম ব্যবহার করলে ছবির মান কমে যেতে পারে। সম্ভব হলে জুম না করে নিজে একটু কাছে গিয়ে ছবি তুলুন। ফোনে একাধিক ক্যামেরা থাকলে প্রয়োজন অনুযায়ী মূল ক্যামেরা বা টেলিফটো ক্যামেরা ব্যবহার করলে ছবির বিস্তারিত অনেক ভালো পাওয়া যায়।

ব্যাকগ্রাউন্ড গুরুত্বপূর্ণ

ডিএসএলআর ছবির সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লারের মতো প্রভাব এখন অনেক স্মার্টফোনেই পাওয়া যায়। এজন্য পোর্ট্রেট মোড ব্যবহার করতে পারেন। তবে মূল ব্যক্তিকে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কিছুটা দূরে রাখুন এবং অতিরিক্ত জটিল বা অগোছালো ব্যাকগ্রাউন্ড এড়িয়ে চলুন। এতে ছবির মূল বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

গ্রিড ও স্থিরতা বজায় রাখুন

ছবি তোলার সময় ফোনটি দুই হাতে ধরে স্থির রাখুন। সম্ভব হলে ক্যামেরার গ্রিড চালু করুন। এতে ছবির বিষয় সঠিক জায়গায় রাখা এবং ফ্রেমের ভারসাম্য বজায় রাখা সহজ হবে।

অতিরিক্ত এডিট নয়

ছবি তোলার পর সামান্য সম্পাদনা ছবির মান আরও বাড়াতে পারে। উজ্জ্বলতা, কনট্রাস্ট, হাইলাইট, শ্যাডো ও রঙ সামান্য সমন্বয় করলেই যথেষ্ট। অতিরিক্ত ফিল্টার ব্যবহার করলে ছবি কৃত্রিম দেখাতে পারে।

প্রো মোডে বদলে ফেলুন ছবির লুক

স্মার্টফোনের প্রো বা ম্যানুয়াল মোড ব্যবহার করতে পারলে আরও ভালো ফল পাওয়া সম্ভব। এখানে আইএসও, হোয়াইট ব্যালেন্স, শাটার স্পিড, ম্যানুয়াল ফোকাস ও এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

আলো বেশি হলে আইএসও কমিয়ে এবং কম আলোতে প্রয়োজন অনুযায়ী আইএসও বাড়িয়ে ছবি তোলা যায়। শাটার স্পিড পরিবর্তন করে চলন্ত বিষয়কে স্থির বা গতিশীলভাবে তুলে ধরা সম্ভব। আবার হোয়াইট ব্যালেন্স ঠিক করে ছবির রঙকে আরও স্বাভাবিক করা যায়।

তাই সঠিক আলো, পরিষ্কার লেন্স, ভালো কম্পোজিশন এবং প্রো মোডের যথাযথ ব্যবহার জানলে অ্যানড্রয়েড বা আইফোন দিয়েই অনেকটা ডিএসএলআর-এর মতো ঝকঝকে ও প্রফেশনাল ছবি তোলা সম্ভব।


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