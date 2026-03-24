বুধবার, ২৬ অগাস্ট ২০২৬, ০১:১৭ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
ফেরিওয়ালা পারুলকে ভ্যানগাড়ি উপহার দিলেন স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা টিটু লুইজিয়ানায় ১০০ বিলিয়ন ডলারের মহাকাশঘাঁটি নির্মাণের ঘোষণা মাস্কের কাল বসছে তৃতীয় অধিবেশন : ইস্যুভিত্তিক বিতর্কে উত্তপ্ত হবে সংসদ পোশাক নিয়ে বিতর্কে মুখ খুললেন কৃতি মহানবী মুহাম্মদ (সা.) : সব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ যিনি বিনা খরচে ১০ হাজার কর্মীকে মালয়েশিয়া পাঠাবে সরকার : প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী পাকিস্তানে হাসপাতালে আগুন, ১৪ নবজাতকের মৃত্যু ‘যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অনির্দিষ্টকালের জন্য নৌ অবরোধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব’ দাম বাড়ার পর দেশের বাজারে স্বর্ণের ভরি কত? ইরান সংযোগ, ৪ ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ও ৩ নাগরিকের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ লাইফস্টাইল

পোশাক নিয়ে বিতর্কে মুখ খুললেন কৃতি

অনলাইন ডেস্ক: / ৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ২৬ আগস্ট, ২০২৬
- কৃতি স্যানন। সংগৃহীত ছবি

রাখিবন্ধন উৎসবকে কেন্দ্র করে তৈরি একটি বিজ্ঞাপনে অভিনেত্রী কৃতি স্যাননের পোশাক নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়েছে বিতর্ক। সমালোচনার পাশাপাশি কৃতির পোশাকের পক্ষে অবস্থানও নিয়েছেন অনেকে। এর মধ্যেই বিষয়টি নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন বলিউডের এই অভিনেত্রী।

একটি গয়না প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের রাখিবন্ধন বিশেষ বিজ্ঞাপনে অফ-হোয়াইট ইন্দো-ওয়েস্টার্ন পোশাকে দেখা যায় কৃতিকে। ব্রালেট-ধাঁচের ব্লাউজের সঙ্গে ছিল কেপ ও ড্রেপ করা স্কার্ট। ভাইয়ের হাতে রাখি বাঁধার সময় এমন পোশাক কেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মূলত এই প্রশ্নই তুলেছেন সমালোচকেরা।

কারও মতে, রাখিবন্ধনের মতো ঐতিহ্যবাহী উৎসবের সঙ্গে পোশাকটি মানানসই নয়। আবার অনেকে মনে করছেন, একজন নারীর পোশাকের ভিত্তিতে তাঁর সংস্কৃতি, মূল্যবোধ বা ব্যক্তিত্ব বিচার করা উচিত নয়।

বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ হয় অভিনেত্রী কঙ্গনা রানৌতের মন্তব্যে। কৃতির নাম সরাসরি উল্লেখ না করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, এত ধরনের পোশাকের বিকল্প থাকার পরও ভাইকে রাখি বাঁধার সময় এমন পোশাক বেছে নেওয়ার কারণ কী। বিজ্ঞাপনটি তাঁর কাছে ‘ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বস্তিকর’ মনে হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন কঙ্গনা।

বিষয়টি রাজনৈতিক অঙ্গনেও আলোচনায় আসে। লোকসভার বিরোধীদলীয় নেতা রাহুল গান্ধী কৃতির পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, একজন নারী কী পরবেন, সেটি সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত।

সমালোচনার মধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের অবস্থান জানান কৃতি। তিনি বলেন, কোনো উৎসবের সৌন্দর্য শুধু পোশাকে নয়, বরং সেই উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আবেগ ও ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত।

কৃতির মতে, একজন নারীর সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ তাঁর পোশাক দিয়ে বিচার করা যায় না। নারীদের কী পরা উচিত, সেই নির্দেশনা দেওয়া বন্ধ করার আহ্বানও জানান তিনি।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

সকালে খালি পেটে চিয়া সিড খাওয়ার উপকারিতা

ত্বকের উজ্জ্বলতা ফেরাতে কফি-মধুর ফেসপ্যাকের উপকারিতা জেনে নিন

গরমে চুলে খুশকির সমস্যা, জেনে নিন সমাধানের ঘরোয়া উপায়

সকালে খালি পেটে লেবু পানি পানের উপকারিতা জেনে নিন

সকালে হাঁটার উপকারিতা জেনে নিন

সকালে খালি পেটে এক টুকরো কাঁচা হলুদ চিবিয়ে খাওয়ার উপকারিতা

ফেরিওয়ালা পারুলকে ভ্যানগাড়ি উপহার দিলেন স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা টিটু

লুইজিয়ানায় ১০০ বিলিয়ন ডলারের মহাকাশঘাঁটি নির্মাণের ঘোষণা মাস্কের

কাল বসছে তৃতীয় অধিবেশন : ইস্যুভিত্তিক বিতর্কে উত্তপ্ত হবে সংসদ

পোশাক নিয়ে বিতর্কে মুখ খুললেন কৃতি

মহানবী মুহাম্মদ (সা.) : সব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ যিনি

বিনা খরচে ১০ হাজার কর্মীকে মালয়েশিয়া পাঠাবে সরকার : প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী

পাকিস্তানে হাসপাতালে আগুন, ১৪ নবজাতকের মৃত্যু

‘যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অনির্দিষ্টকালের জন্য নৌ অবরোধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব’

দাম বাড়ার পর দেশের বাজারে স্বর্ণের ভরি কত?

ইরান সংযোগ, ৪ ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ও ৩ নাগরিকের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech