পোশাক নিয়ে বিতর্কে মুখ খুললেন কৃতি

রাখিবন্ধন উৎসবকে কেন্দ্র করে তৈরি একটি বিজ্ঞাপনে অভিনেত্রী কৃতি স্যাননের পোশাক নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়েছে বিতর্ক। সমালোচনার পাশাপাশি কৃতির পোশাকের পক্ষে অবস্থানও নিয়েছেন অনেকে। এর মধ্যেই বিষয়টি নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন বলিউডের এই অভিনেত্রী।
একটি গয়না প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের রাখিবন্ধন বিশেষ বিজ্ঞাপনে অফ-হোয়াইট ইন্দো-ওয়েস্টার্ন পোশাকে দেখা যায় কৃতিকে। ব্রালেট-ধাঁচের ব্লাউজের সঙ্গে ছিল কেপ ও ড্রেপ করা স্কার্ট। ভাইয়ের হাতে রাখি বাঁধার সময় এমন পোশাক কেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মূলত এই প্রশ্নই তুলেছেন সমালোচকেরা।
কারও মতে, রাখিবন্ধনের মতো ঐতিহ্যবাহী উৎসবের সঙ্গে পোশাকটি মানানসই নয়। আবার অনেকে মনে করছেন, একজন নারীর পোশাকের ভিত্তিতে তাঁর সংস্কৃতি, মূল্যবোধ বা ব্যক্তিত্ব বিচার করা উচিত নয়।
বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ হয় অভিনেত্রী কঙ্গনা রানৌতের মন্তব্যে। কৃতির নাম সরাসরি উল্লেখ না করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, এত ধরনের পোশাকের বিকল্প থাকার পরও ভাইকে রাখি বাঁধার সময় এমন পোশাক বেছে নেওয়ার কারণ কী। বিজ্ঞাপনটি তাঁর কাছে ‘ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বস্তিকর’ মনে হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন কঙ্গনা।
বিষয়টি রাজনৈতিক অঙ্গনেও আলোচনায় আসে। লোকসভার বিরোধীদলীয় নেতা রাহুল গান্ধী কৃতির পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, একজন নারী কী পরবেন, সেটি সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত।
সমালোচনার মধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের অবস্থান জানান কৃতি। তিনি বলেন, কোনো উৎসবের সৌন্দর্য শুধু পোশাকে নয়, বরং সেই উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আবেগ ও ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত।
কৃতির মতে, একজন নারীর সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ তাঁর পোশাক দিয়ে বিচার করা যায় না। নারীদের কী পরা উচিত, সেই নির্দেশনা দেওয়া বন্ধ করার আহ্বানও জানান তিনি।
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